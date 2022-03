Sorteo Mundial de Qatar 2022: la FIFA confirmó la composición de los bombos para los grupos

Este jueves, con todos los partidos por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 ya disputados, la FIFA dio a conocer cómo estarán compuestos los bombos del sorteo que se realizará este viernes desde las 13.00 (hora argentina) en Doha.

El comité organizador de la copa ya había realizado un simulacro, en el que la Argentina tuvo suerte dispar, pero todavía no se conocían los resultados en Concacaf, variable que terminó regalando una modificación de última hora.

Era casi un trámite la resolución del certamen clasificatorio de Centro y Norte América, donde México y Estados Unidos se aseguraron su pasaje a Qatar mientras que Costa Rica tendrá que jugar un repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda, proveniente de la confederación de Oceanía. Sin embargo, lo destacado del día fue la derrota del líder Canadá a manos de Panamá lo que lo hizo bajar en el ránking FIFA, por lo que pasó de ocupar el copón 3 a instalarse en el 4 del sorteo.

Por lo tanto, la Argentina deberá enfrentar un rival del copón 2, otro del 3 y un tercero del 4, con la salvedad de que no podrá cruzarse en fase de grupos con un rival sudamericano. Es por eso que tampoco le podrá tocar el ganador del repechaje entre Conmebol (Perú) y la confederación asiática (Australia o Emiratos Árabes Unidos).

De esta manera, la distribución de las copas para el sorteo de este viernes es la siguiente:

Copón 1​

Qatar (país anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Copón 2

México, Países Bajos, Dinamarca, Croacia, Alemania, Uruguay, Suiza y Estados Unidos.

Copón 3

Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Copón 4

Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, el ganador de Gales vs Escocia o Ucrania, el ganador de Nueva Zelanda vs Costa Rica y el ganador de Perú vs Emiratos Árabes Unidos o Australia.