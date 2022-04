Rafael Nadal tiene uno de los "mejores yates del mundo": cómo es el barco valuado en 5 millones de euros

Rafael Nadal mostró el lugar donde suele pasar sus vacaciones y asombró a todos, tanto por el lujo como por el valor. El tenista tiene una ostentosa embarcación valuada en 5 millones de euros.

El español abrió las puertas de su yate y mostró todo; lo hizo en una entrevista realizada por su amigo Nico Erik Rosberg, el piloto germano-finés campeón de Fórmula 1 en 2016. Allí se puede conocer al detalle la millonaria nave del último campeón del Australia Open.

Cómo es el yate valuado en 5 millones de euros de Rafa Nadal

Esta embarcación de tres pisos cuenta con un amplio salón general, cuatro habitaciones y una suite principal con vestidor, sofá, televisor de techo abatible y un balcón plegable privado. Además, tiene un garage donde Nadal guarda motos de agua y tablas de surf.

Rafael Nadal tiene un yate del que disfruta mucho

Sin embargo, el nacido en Manacor indica que los deportes náuticos no son sus favoritos y que, por el momento, prefiere esquivarlos para no acrecentar sus problemas físicos. "Para mí es peligroso, no hay ninguna chance de hacerlo, no puedo. Es complicado y para mis rodillas no van bien. Tengo un poco de miedo", aseguró el tenista.

Dentro de las mencionadas comodidades de la nave hay que destacar la sala de estar, que cuenta con una mesa de ping pong y una gran televisión ubicada sobre un mueble con el característico logotipo del tenista. Además, los sillones color crema que combinan con el piso y completan la estética de la nave.

¿Por qué es uno de los mejores yates del mundo?

De acuerdo a la revista estadounidense especializada Robb Report, el 80 Sunreef Power Great White está considerado como uno de los mejores yates del mundo. Por otro lado, la embarcación del ex número 1 del mundo tiene 24 metros de eslora y fue construida especialmente para Nadal por la empresa polaca Sunreef.

El yate que tiene el deportista fue construido especialmente para él por la empresa polaca Sunreef

En el piso superior de la embarcación hay otro salón de estar donde se puede pasar más tiempo al aire libre, disfrutando del paisaje y del recorrido del viaje. A su vez, en el piso inferior se encuentran las cuatro habitaciones, tres de ellas para invitados, una con camas individuales y las demás con una cama grande. Todas estas habitaciones vienen con baño integrado.

Por otra parte, la suite principal de Nadal tiene techo abatible y un pequeño balcón que le permite al español disfrutar del amanecer con el mar casi a los pies. La cocina está completamente equipada y en general el yate es de lujo por donde se lo mire. El Matador puede invitar a dormir a 12 personas teniendo en cuenta el total de habitaciones.

Por el momento, Nadal se está recuperando de una lesión que sufrió el 22 de marzo en el partido de semifinales de Indian Wells contra Carlos Alcaraz, donde se produjo una fisura por estrés en el tercer arco costal izquierdo. La lesión fue agravada por la participación en la final de ese mismo torneo ante Fritz, que terminó perdiendo.

Esa derrota le costó una gran cantidad de victorias. Nadal había firmado el mejor arranque de temporada de su carrera este 2022. Se estima que estará de baja entre 4 y 6 semanas, en función de la evolución, y espera llegar a participar del Mutua Madrid Open, su parada previa al gran objetivo: Roland Garros. Por el momento, al español no le falta un buen lugar donde poder recuperarse.