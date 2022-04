¿Cuál fue la increíble confesión de Jada Pinkett sobre su casamiento con Will Smith?

El incidente protagonizado por Will Smith en la ceremonia de los premios de la Academia, en el cual golpeó al cómico Chris Rock arriba del escenario por hacer un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa (que padece de alopecia), ha dejado graves consecuencias en su carrera y en su vida.

Tras esto, Jada Pinkett volvió a quedar en el centro de la escena al cobrar relevancia una entrevista que la intérprete había hecho en 2018, cuando había revelado que nunca quiso casarse con Smith.

La madre de Pinkett la obligó a casarse porque estaba embarazada

En un episodio de Red Table Talk, programa estadounidense de entrevistas protagonizado por la familia Smith, Jada contó que "nunca quise casarme. Estaba bajo mucha presión, ya sabes, siendo una actriz joven. Estaba embarazada y no sabía qué hacer".

Fue su madre, Adrienne Banfield-Norris, quien la obligó a hacerlo porque iba a tener a su primer hijo, Jaden, quien ahora tiene 23 años. "Me obligaron a tener una boda y yo solo quería que estuviéramos los dos en una montaña. Estaba tan molesta porque tenía que casarme. Estaba tan enojada que fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino hasta el altar", agregó.

¿Qué consecuencias tuvo el incidente para Will Smith?

Muchos proyectos tuvieron que ser paralizados porque, según comentó una fuente cercana a The Sun, "trabajar con Will se ha convertido en un negocio arriesgado". En el caso de su biopic, la cual estaba planeada realizarse en estos próximos años y por la cual muchos estudios y plataformas de streaming se habían peleado por hacerse con los derechos, ahora se encuentra en la cuerda floja porque los principales interesados decidieron retirarse.

Otro hecho importante y devastador en su carrera fue que renunció a la Academia de Hollywood tras lo sucedido, y la institución anunció la sanción de impedirle participar de sus eventos por los próximos 10 años, incluidos los premios Oscar.

Smith tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación

En consecuencia a todo esto, el intérprete tuvo que ser ingresado a una clínica de rehabilitación porque no se encuentra bien psicológicamente, según informa The Sun. "Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscar 2022″, confirmó el medio.

La internación de Smith

Según informó el diario The Sun, el protagonista de Rey Richard se encuentra en una centro lujoso donde acuden ricos y famosos para superar situaciones adversas y enfrentar todas las presiones causadas por el estrés.

"Will Smith está muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generados por los Oscars 2022″, habría dicho una fuente cercana a la estrella en diálogo con el medio británico. Además, remarcó que el actor necesita "gestionar todo lo que está ocurriendo en su vida".

Es un momento delicado para Will Smith. Tras la agresión al comediante porque hizo un chiste de mal gusto sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, todo está cuesta abajo para el actor: Netflix suspendió un proyecto que lo tenía como protagonista y otras de sus producciones se encuentran en "stand by".