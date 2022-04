Video: Carlos Tevez se animó a hablar en inglés en un homenaje en Inglaterra pero ¿lo entendieron?

El futbolista Carlos Tevez anunció en 2021 que se alejaría un tiempo de las canchas y si bien no está retirado del fútbol, aprovecha para disfrutar en familia. En ese marco, se encuentra de gira por Europa donde más allá de los paseos turísticos el ex capitán de Boca Juniors visita los clubes donde jugó.

Este domingo fue homenajeado por West Ham donde fue ovacionado en cuanto ingresó a la cancha. Los más nostálgicos recuerdan sus jugadas y todo lo que significó para el club inglés, de manera que los fanáticos enloquecieron al verlo llegar.

Tras ingresar a la cancha, Tevez recibió una camiseta y fue homenajeado en la previa del equipo contra Burnley. Tras recibir aplausos, gritos y una ovación, el conductor del homenaje se acercó y le hizo una pregunta en inglés. Sin embargo, el "Apache" hizo un gesto de no comprender lo que le decía y por eso, no dudó en reaccionar de inmediato.

Tevez se mostró agradecido y pese a no comprender lo que le decían, se alegró por el recibimiento y por eso, no dudó en alentar al equipo. Con tono amigable expresó en inglés: "Come on Hammers", en referencia a los martillos que representan al club. Si bien la frase no fue clara, algunos comprendieron lo que el "Apache" intentó decir frente al estadio.

El video de Tevez hablando en inglés no pasó desapercibido por sus hinchas y se viralizó en pocos minutos a través de las redes sociales. Más allá del cálido paso por la cancha de West Ham, el jugador aprovechó la oportunidad para disfrutar en familia del partido entre el Manchester City y el Liverpool, por las semifinales de la FA Cup.

Este mes publicó una foto donde posó junto a su pareja Vanesa en Inglaterra y resaltó: "Paseando, disfrutando y recuperando tiempo". Además, Tevez visitó Italia y presenciar una práctica de la Juventus donde mantuvo una charla con Paulo Dybala.

Tévez y el impuesto extraordinario a los ricos

El diputado nacional oficialista Carlos Heller afirmó que Tevez "ha perdido mucho de lo que fue su esencia y perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria", al negarse a pagar el aporte solidario de los grandes patrimonios, pero estimó que "habrá resoluciones judiciales y terminará pagando".

"Carlos Tevez ha perdido mucho de lo que fue su esencia. Lo lamento por él. En definitiva, que quiera o no pagar no va a determinar si va a pagar o no, porque se lo intimará y seguramente habrá resoluciones judiciales, y tendrá que terminar pagando", advirtió Heller en declaraciones a Somos Radio AM 530.

Heller (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que el delantero de Boca Juniors "perdió la oportunidad de tener una actitud solidaria pagando un aporte que no lo hubiera afectado, ni le hubiera cambiado nada".

"Me animo a pensar que su decisión tiene que ver con un contenido militante, por su vínculo con (el expresidente Mauricio) Macri y con todo lo que el macrismo representa, y que por eso lo lleva a actuar de esta manera", sentenció.

El legislador recordó que "es un aporte obligatorio. Por lo tanto el que no cumple con las obligaciones fiscales tendrá un tema con la AFIP y eventualmente con la justicia".

"Nosotros estimábamos que este aporte iba a alcanzar aproximadamente a 12 mil personas. Diez mil ya pagaron y ahora la AFIP ha intimado a más de 2 mil personas que son las que no quieren pagar", amplió.

Y sostuvo que "a esa intimación habrá una cantidad que responderá positivamente. Habrá otra cantidad que lo judicializará y ese tema lo resolverá la justicia".

Carlos Tevez no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas

Los cuestionamientos de Tevez

A mediados de abril de 2021, Tevez se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. Lo hizo un día antes de que venza el pago obligatorio del aporte solidario. Tal como hicieron otros empresarios, argumenta que es "confiscatorio".

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la doctora Rita Ailán.

La presentación se produjo en simultáneo con la de importantes empresarios como los accionistas del Grupo Clarín Lucio Pagliaro y José Aranda, o el del grupo La Nación Julio Saguier, debido a que la presentación de la declaración jurada vence hoy, viernes.