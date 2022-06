Pink Floyd se moderniza y llega a TikTok

"Ya ha llegado Pink Floyd", así fue cómo el grupo anunció la llegada a la plataforma de videos china. La noticia la dieron con tres publicaciones, en las cuales se pueden ver una pirámide giratoria al ritmo de ‘Breathe’ e imágenes de sus videoclips con la leyenda "Pink Floyd, ahora en TikTok" y los temas ‘Learning To Fly’ y ‘Another Brick in the Wall’ de fondo.

El grupo, actualmente sólo conformado por David Gilmour y Nick Mason, ha tenido una escasa actividad a lo largo de estos años ya que desde hace tiempo no hace giras ni shows. Hecho que lleva a creer a los fanáticos que esta presencia en las redes sociales pueda tener relación con algún disco o tour en camino.

Pink Floyd llegó a TikTok

De momento, lo único que hizo la banda musicalmente fue grabar con fines benéficos su primer sencillo original en 30 años por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bajo el nombre de ‘Hey Hey Rise Up’, junto al cantante ucraniano Andriy Khlyvnyu, las ganancias de esta canción tienen como objetivo ser destinadas al Fondo de Ayuda Humanitaria de Ucrania.

Tras esto, además de la decisión de eliminar su música lanzada en Rusia, el grupo se distanció aún más de Roger Waters, su antiguo líder, quien se manifestó más a favor de la postura rusa en la guerra.

Pink Floyd actualmente cuenta con más de 15 mil seguidores y más de 22 mil "Me gusta" en TikTok. Su primer video ha recogido más 416 mil reproducciones; mientras que su segundo, 94 mil y su tercero, 93 mil.