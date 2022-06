Video: Baby Etchecopar y Cristina Pérez se cruzaron feo por supuestas prácticas sexuales

Pese al adelanto del frío invernal, el mediodía de Radio Rivadavia se puso rojo fuego. Es que luego de un tenso cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez en pleno pase, el periodista decidió levantarse y dejar a su compañera sola. Y si bien en plena pelea, él la tildó de mala compañera, la acusó de no investigar y aseguró que no quería seguir compartiendo el aire radial con ella, minutos más tarde, en una charla con Intrusos, bajó el tono de sus palabras y explicó por qué se defendió.

Todo comenzó al mediodía en Radio Rivadavia. La cara de Pérez cambió cuando Etchecopar hizo referencia de forma solapada a la intimidad de algunas de las mujeres referentes de La Cámpora. En ese sentido, explicó que la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich cuentan con protección porque son más que amigas de Máximo Kirchner. "Amigos íntimos", definió el periodista.

Al límite como es su estilo, Baby le contó a Cristina algunas cuestiones que tenían que ver con "supuestas prácticas sexuales" que involucraban a integrantes de "La Cámpora", la agrupación juvenil que forma parte del "ala dura" del kirchnerismo. Por ejemplo, le contó que alguien a quien conoce le confesó una vez que "en una noche de calor no me podía dormir y llamé a una camporita", aunque aclaró que esa denominación "no quería decir que fuera una menor de edad".

"Lo que estás contando me parece un horror", se atajó Cristina en un primer momento. Pero Baby no le llevó mucho el apunte y siguió con su discurso. "Mirá, ahí pasaba de todo. Había algunas que primero agarraban arriba, y después agarraban de abajo y de más abajo también. Cuando yo estaba en otro medio me decían «a esta no se le pega porque es de tal...»".

La reacción de Cristina Pérez

Ante los dichos de Baby, la periodista sintió que su colega había cruzado un límite, y se lo hizo saber. "Es un espanto lo que estás contando. Y yo no me quiero meter en la cama de nadie. Esto es muy delicado, ¿sabés?", le dijo. Baby retrucó: "¿Y entonces por qué no ejercés el periodismo de investigación e investigás lo que pasa?".

Sin que Pérez pudiera completar una respuesta, Baby se sobresaltó y le gritó: "No sos buena compañera. Cuando uno quiere ejercer el periodismo, vos te cagás toda. Y siempre me dejás pagando".

Fuerte cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez.

Cristina Pérez negó eso e insistió con que ella no quiere meterse entre las sábanas de nadie, pero Baby volvió a arremeter. "Entonces no hago más pases. No estamos de acuerdo en nada. A vos no te gusta mi forma de conducir, y a mi no me gusta la tuya. Yo te quiero igual, lo quiero a tu novio, podemos bailar juntos en la fiesta de casamiento, pero pases no hacemos más. Y ahora despedite, dale, que tengo que hacer mi programa", cerró.

De esta manera, la situación quedó muy tensa entre ambos periodistas y hay que ver como sigue la relación.