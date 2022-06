Coldplay anunció una décima y última fecha en River: batió todos los récords

La banda británica cerrará su gira Music of Spheres y superó la cantidad de shows que había hecho Roger Waters. Lo que necesitás saber sobre las entradas

La banda inglesa Coldplay anunció su décimo concierto en la gira que los trae de regreso a la Argentina en el estadio de River Plate. Así, supera el récord que tenía el ex cantante de Pinl Floyd, Roger Waters.

Tocarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre. También el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre. Con más de 550 mil entradas vendidas y habiendo agotado todas las localidades para los nueve encuentros, agregaron una décima y última fecha que será el martes 8 de noviembre. De ese modo, alcanzaron una marca absoluta: ninguna banda lo había hecho.

Las entradas para la nueva fecha agregada estarán a la venta a partir del martes 7 de junio a las 12 a través de Allaccess. Con este récord de 10 shows en River, Coldplay superó a Roger Waters, que una década atrás realizó nueve conciertos en el estadio Monumental.

En el marco de "Music Of The Spheres World Tour", Coldplay ya vendió más de 3,2 millones de tickets en total alrededor del mundo, y lo que sucede con el público argentino marca un hecho histórico. En tanto, presentarán una gira más revolucionaria de toda su trayectoria con la que buscan generar conciencia activa en sus propios shows, con el objetivo de perpetrar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales.

"Hola cómo estás. Queríamos hacer este video para decirles muchas gracias y que estamos muy emocionados por verlos en Perú, Chile, Colombia, Brasil y la Argentina en los próximos meses. Gracias por darnos esta vida. Estamos muy felices de ir y verlos", arrancó el cantante Chris Martin.

Y luego, el músico agregó: "Perdón por mi español pero podemos anunciar hoy nuestro concierto final. Son 10 en River. Es increíble. Estamos muy agradecidos. Nos vemos pronto".

Nadie imaginaba era la magnitud del fenómeno: a cada fecha agregada, los fanáticos colmaron la plataforma de ventas y agotaron todas las localidades en cuestión de horas.

Cómo será el show

Los principales ejes del tour sustentable son tres: disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. Al respecto, trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017); apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono; y hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

"Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos", aseguró Chris Martin, quien se manifestó sobre el cambio climático y el impacto producen los conciertos: "Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por lo tanto, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, para aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y compartir lo que aprendamos -agregó- Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora".

Por otro lado, la gira engloba el lanzamiento de "Music Of The Spheres", el noveno trabajo de estudio cuyo single "Higher Power" fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. El disco también incluye la canción "My Universe", que convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

La producción del show está a cargo de DF Entertainment, fundada por Diego Finkelstein.