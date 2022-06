Yanina Latorre trató de "chorra" a Julia Mengolini: detalles de la polémica

Una dura polémica se vivió en la pantalla de "LAM", el ciclo de espectáculos que lleva adelante Ángel de Brito en América TV. Durante el programa, decidieron compartir una nota que hicieron con la periodista Julia Mengolini, donde agredió a todos los integrantes del programa. Frente a esto, Yanina Latorre no dudó en arremeter sin filtro al aire contra ella, a la que calificó de "chorra".

Durante la emisión de ayer de ‘LAM’, compartieron un fragmento del programa de Julia Mengolini, donde criticaba a Pampita. Es por esto que, luego, fueron a buscarla a la salida de la radio para conocer en mayor detalle su postura al respecto.

Sin embargo, al ver al notero, la conductora de Futurock apuntó sin filtro contra todo el equipo de ‘LAM’.

"No me podés agarrar de prepo. No voy a hablar con esta gente. Son unas hijas de p…, desde la primera hasta la última. Ángel de Brito es un hijo de p…, que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo. Entonces, vos trabajas para gente que es una mier…, no es culpa tuya, pero yo no voy a hablarte. ¿Me estás filmando? No me filmes, no pongas esto al aire, no tenés mi permiso", expresó Julia Mengolini en la nota para ‘LAM’.

Julia Mengolini apuntó toda su furia contra el equipo de LAM

Respuesta inmediata

Rápidamente, Yanina Latorre empezó apuntando contra la fundadora de Futurock: "Yo nunca vi una inútil, hija de p…, semejante maltratadora serial. Arrancó una columna contra Pampita, porque ideológicamente ella y Moritán son lo opuesto, y parece que si no pensás como ella, te trata de idio…, de basura. Y ahora nos dije hijas de p… a nosotras".

Luego de que todos expresen al aire su indignación por los dichos de Julia Mengolini, Ángel de Brito contó que el enojo tiene que ver con que mostraron la factura de su sueldo.

Sin dudarlo, Yanina decidió arremeter sin filtro: "A las kirchneristas como ella, que viven del gobierno, todo lo que se les viene en contra es una operación. A vos te parece que es un hijo de p… por publicar la factura, porque vos sos una chorra, hija de p…, que cobras guita a costa nuestra por un laburo que no mereces".