Arranca el séptimo mes del año y los memes de Julio Iglesias no paran: qué dice el cantante español de estas bromas

Con la llegada de julio, el séptimo mes del año, las redes sociales no lo pueden evitar: todos los usuarios comienzan a enviarse los clásicos memes con bromas en alusión al cantante español Julio Iglesias.

Si bien esta tendencia lleva mucho tiempo, el ingenio popular no para y siempre aparece la creatividad y con ella nuevas bromas que usan su foto para hacer todo tipo de chiste.

Ahora, ¿qué piensa el cantante español de todo esto?

Qué opina Julio Iglesias de los memes

En una entrevista con la revista ¡Hola!, el cantante contó que está al tanto del fenómeno en las redes sociales y que le sorprende su popularidad entre la gente más joven, cuando él ya tiene más de 50 años de carrera. Y dijo qué opinaba de los memes.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", confesó.

"No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó el cantante.

Algunos memes de Julio Iglesias que ya están apareciendo