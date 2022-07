Impactante: la NASA revela las primeras imágenes en alta definición del cosmos

Una serie de imágenes infrarrojas del telescopio espacial James Webb de la NASA, que son las más profundas y nítidas del universo distante y sus eventos logradas hasta el momento, fueron presentadas por la agencia espacial norteamericana (NASA) en una transmisión en vivo.

Este lunes, el presidente estadounidense, Joe Biden, había adelantado la primera imagen del telescopio Webb: el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como apareció hace 4.600 millones de años.

"Hoy, presentamos a la humanidad una vista nueva y revolucionaria del cosmos desde el telescopio espacial James Webb, una vista que el mundo nunca antes había tenido", dijo Bill Nelson, administrador de la NASA.

Y continuó: "Estas imágenes, incluyendo la vista infrarroja más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado, nos muestran cómo Webb ayudará a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no sabemos hacer; preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él".

Por su parte, la astrofísica Jane Rigby señaló que "ayer compartimos la primera imagen de Webb: el cúmulo de galaxias SMACS 0723. Vean el mismo objetivo, visto por Hubble (otro telescopio de la NASA) en 2017. Webb pudo capturar esta imagen en menos de un día, mientras que imágenes similares del Hubble pueden tomar varias semanas".

Y agregó entusiasmada: "Tomamos esa imagen antes del desayuno. Lo increíble de Webb es la velocidad a la que podemos producir descubrimientos".

Las primeras observaciones de Webb fueron seleccionadas por un grupo de representantes de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScl, por sus siglas en inglés).

Something's coming. Something good! Get ready to #UnfoldTheUniverse. Tune in now for remarks from NASA leadership ahead of the release of @NASAWebb’s first full-color images and data. https://t.co/YQUQwPnvQ9 — NASA (@NASA) July 12, 2022