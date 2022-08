El otro imperio de Serena Williams: ser madre y empresaria, los desafíos que tiene por delante

La ganadora de 23 Grand Slams se retirará tras el US Open con una fortuna de 255 millones de euros para centrarse en la gestión de sus empresas

Si bien Serena Williams anunció su retiro del tenis profesional, no piensa en la jubilación como algo que esté en su futuro inmediato. "No es una palabra moderna", reflexionó la tenista estadounidense de 40 años, ganadora de 23 Grand Slams. Es que seguirá en actividad plena. Después de ganarlo todo en su deporte, la tenista más exitosa de la era moderna cree que es hora de su retiro deportivo, pero eso no significa que planee acurrucarse en el sofá para salir del alquiler para vivir. Tal y como ella misma ha señalado en sus declaraciones publicadas en la revista Moda su objetivo ahora es ampliar su familia, tener un hermanito para su hija Olympia de 4 años y enfocarse en su faceta empresarial, donde ha demostrado ser tan voraz como en las pistas.

Desde que ganó el US Open en 1999 a los 17 años, su primer major, la menor de cinco hermanos que creció en el barrio Compton de Los Ángeles se ha convertido en un ícono de su deporte y en una de las personas más influyentes de Estados Unidos.

Su éxito sin precedentes en el tenis ha convertido a Williams en la atleta femenina con mayores ingresos de la historia. Fue la mejor pagada del mundo durante la mayor parte de su carrera, hasta que en los últimos años su participación en torneos se ha convertido en un testamento. Según la revista Forbes, tiene un valor de $ 260 millones, lo que la convierte en la atleta más rica de todos los tiempos. De eso, 94,5 millones pertenecen a sus ganancias en el circuito WTA, siendo la tenista que más dinero ha ganado en la historia, por delante de su hermana Venus, que registra casi la mitad (42,3 millones).

En el aspecto deportivo, Serena Williams es una de las más grandes personalidades de todos los tiempos, la segunda tenista con más Grand Slams en la historia, solo detrás de Margaret Court, quien ganó 24 majors antes de la era Open. Aprovechando la vidriera que le ha brindado el tenis, construyó un imperio empresarial al que se dedicará por completo una vez que se retire del circuito de la WTA después del US Open, que comienza el 29 de agosto.

Deporte y negocios

Muchos atletas, especialmente las grandes estrellas, tienen negocios fuera de su disciplina que a menudo los benefician más que el éxito competitivo. Los patrocinios siguen siendo una parte muy importante de los ingresos de los atletas, pero cada vez buscan más oportunidades para diversificarse. Cristiano Ronaldo es dueño de una cadena de hoteles y de una empresa de trasplante capilar; Tiger Woods fundó una productora de contenidos deportivos audiovisuales; Lewis Hamilton impulsa un proyecto para producir coches de carreras eléctricos… Como estos grandes campeones, Williams se ha lanzado de cabeza al mundo empresarial y actualmente tiene tres vías principales de desarrollo: la moda, la producción audiovisual y la inversión en emprendimiento.

La pasión de William por el tenis solo se compara con su interés por el mundo de la costura. Tras varias colaboraciones con Nike, la tenista lanzó en 2018 su propia línea de ropa de mujer con el mismo nombre S de Serena. En tu página de ventas en línea, los precios de sus diseños oscilan entre los 30 y los 250 euros.

Al año siguiente amplía su gama y lanza una línea de joyería del mismo nombre. "Algunos criticaron mi decisión, pero sabía que tenía dos pasiones, el tenis y la moda, y tenía que encontrar la forma de que coexistieran", dijo Williams en ese momento.

También su vida fue llevada a la pantalla grande. En 2018 estrenó su documental biográfico titulado "Ser Serena", que fue honrado en los Premios PGA. El año pasado dio el salto a Hollywood y produjo la película junto a su hermana Venus, Metodo Williams, con Will Smith interpretando al padre de los dos tenistas.

"La forma en que Will interpreta a mi padre lleva la película a otro nivel", dijo Serena en el estreno de la película. La misma opinión expresó la Academia de los Oscar, que otorgó a Smith el premio a mejor actor en la última edición, que terminó en polémica por la agresión del intérprete hacia el presentador de la gala.

Serena Williams: su proyecto más ambicioso

Pero sin duda, el proyecto más ambicioso que tiene en sus manos actualmente la ganadora de 23 Grand Slams es su fondo de inversión emprendedor llamado empresas serena, fundada en 2014.

Su esposo, el creador del portal Reddit, Alexis Ohanian, la convenció de que podía usar su propio fondo de inversión para apoyar los proyectos en los que estaba más involucrada y promover la comunidad de mujeres y afroamericanos de Estados Unidos.

"Quiero estar en infraestructura. Quiero ser la marca en lugar de solo ser la cara", dijo en una entrevista. Forbes. En marzo de este año, recaudó $110 millones en capital inicial para Serena Ventures, que actualmente financia a más de 60 empresas, la mayoría de las cuales están dirigidas por mujeres o personas negras.

Serena Williams y su otra pasión, el mundo de la moda

Serena Williams dejará la raqueta en las próximas semanas y se pondrá el traje de mujer de negocios, que estoy seguro que ella misma diseñó. Pero la mejor tenista del siglo XXI no solo desaparecerá, sino que, como ella misma dice, seguirá evolucionando.