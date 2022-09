Leonardo DiCaprio y Camila Morrone ponen fin a su relación después de cuatro años

La relación finaliza cuando ella acaba de cumplir los 25 años, volviendo a avivar la teoría de que DiCaprio no tiene novias que superen esa edad

La relación entre Leonardo DiCaprio (de 47 años) y Camila Morrone (de 25) ha llegado a su fin, según la revista People. La pareja empezó a salir en 2018, cuando fueron vistos por primera vez de excursión en Aspen, Colorado, EE UU.

Apenas se conocieron, él consagrado como una de las grandes estrellas de Hollywood, ella era una joven que todavía no acaparaba focos pero tenía un gran pedigrí y un futuro prometedor: hija de los también modelos Lucila Polak y Máximo Morrone e hijastra del actor Al Pacino, la joven acababa de dar un gran salto profesional en el año 2016, tras ser portada del número de septiembre de la revista Vogue de Turquía.

Desde que su romance se hiciera público, los paparazis siguieron con interés la enésima relación de DiCaprio con una joven modelo, en este caso, 23 años menor que él, aunque la pareja siempre intentó mantener su privacidad y llevar la historia con discreción.

Hasta 2020, tras dos años de noviazgo, no se sentaron juntos en un acto público: eligieron para su presentación oficial la gala de los Oscar de ese año, en la que el actor estuvo nominado a Mejor actor por su papel en Érase una vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino, pero perdió frente al Joker de Joaquin Phoenix.

El día a día de la relación

En julio de 2019, una fuente cercana a la pareja le dijo a la revista People que DiCaprio y Morrone parecían "ir muy en serio" y que "Leo le presentó a sus padres hace mucho tiempo". En 2020, pasaron juntos el confinamiento durante la pandemia del coronavirus. Este verano, sin embargo, fueron fotografiados en vacaciones por separado. Ella, junto a su madre y él, junto a sus amigos.

En diciembre de 2019, Morrone concedió una entrevista en el periódico Los Angeles Times donde habló sobre la diferencia de edad con su pareja: "Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad (...). Solo creo que cualquiera puede salir con quien desee".

Por su parte, DiCaprio, mucho más celoso de su vida personal, aseguró hace unos años en una entrevista con la revista Time que su intención era ser todo lo ambiguo que pudiese para no revelar nunca su lado más privado. "Actúo como si fuese un enigma, pero la verdad es que no quiero que sepan quién soy y qué pienso", dijo el intérprete, a quien parece no molestarle el eterno cartel de soltero de oro, nunca habla de sus relaciones y todas las parejas que se le han conocido han sido modelos (en su larga lista solo hay una actriz, Blake Lively) y siempre mucho más jóvenes que él. Ninguna llegó a superar los 25 años cuando salía con él.

Aunque se desconoce quién ha tomado la decisión de poner punto y final a la relación, la ruptura entre DiCaprio y Morrone aviva una teoría ampliamente debatida en internet: esta regla no escrita del tope de los 25 años de las parejas de Leonardo DiCaprio.

La teoría de la edad límite para DiCaprio

En Reddit, el mayor agregador de contenidos por parte de los usuarios de la red, se llegó a crear un gráfico que mostraba la edad de Leonardo DiCaprio y la edad de sus parejas durante el tiempo que estuvieron juntos. La infografía fue creada por la usuaria @TrustLittleBrother dentro de un subforo para amantes de los datos llamado Data Is Beautiful.

Entre las mujeres que muestra la gráfica se encuentra la supermodelo Gisele Bündchen, con quien DiCaprio salió durante cinco años, terminando la relación en 2005, cuando él tenía 31 años y ella 25. Su siguiente relación fue con la modelo israelí Bar Refaeli, con quien estuvo de 2005 hasta 2011, el año en que ella cumplió los 25 años.

DiCaprio salió después con Blake Lively durante cinco meses en 2011, cuando la actriz tenía 24 años. Poco después de Lively, DiCaprio, que entonces tenía 38 años, salió con la modelo Erin Heatherton, de 23, durante 10 meses en 2012.

Su siguiente pareja fue la también modelo Toni Garn, con quien salió durante un año en 2013, cuando ella tenía 22 años. Después de Garn, DiCaprio salió con Kelly Rohrback, también modelo, desde 2015 hasta 2016, cuando se separaron, ella tenía 25 años.

DiCaprio, de entonces 43 años, salió entonces con la modelo Nina Agdal en 2016; se separaron un año más tarde, cuando la modelo cumplió 25 años. Y, después de ella, Camila Morrone. Aunque se trate de una mera coincidencia, en Internet el meme ya se hace solo.