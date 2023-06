Después de casi 30 años, Mario Pergolini reveló el misterio: ¿por qué usaban anteojos negros en CQC?

Mario Pergolini, periodista, conductor y empresario del mundo de las comunicaciones, estuvo al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), ciclo que salió al aire entre 1995 y 2008 en las pantallas de América, El Trece y Telefe. Tanto él como Eduardo de la Puente y Juan di Natale, quienes lo acompañaban en la conducción del programa utilizaban traje negro y anteojos de sol cuando salían en vivo.

En una reciente entrevista, Pergonili reveló el misterio por el que usaban los lentes en aquella época. "¿Es verdad que las gafas de CQC son realmente porque se fumaron un porro en la terraza de América y un día dijeron 'no podemos salir al programa con estos ojos, arranquémoslo con anteojos negros'? ¿O es un mito absoluto?", preguntó el comediante Guille Aquino, en su ciclo Escucho Ofertas en el canal de streaming Blender.

"¿Cuántos años pasaron? ¿30? ¿Ya prescribió?", dijo Pergolini.

"Sí, fumábamos y todos me preguntaban: ‘Mario, ¿cómo seguimos?’ Porque nadie se acordaba cómo seguía el programa. El Caiga Quien Caiga que yo hice nunca estuvo guionado. Sí tenía una rutina, pero lo que hablábamos entre nosotros, ni siquiera sabía qué íbamos a hablar al aire. Porque los tres veníamos de la radio entonces era sencillo hacerlo", continuó.

Esa característica de la imagen de los tres conductores se volvió paulatinamente en un sello para el programa. "En principio nos poníamos anteojos y después nos dimos cuenta que todo el mundo empezaba a decir: ‘Tenemos los anteojos de Caiga’. ¡Pero eran nuestros anteojos! Ni siquiera teníamos marca, hasta que después sí tuvimos. Pero quedó el chiste ese: ‘¿Qué viene ahora?’, me preguntaban. ‘Qué buena pregunta, no tengo idea’, les respondía".

Sobre el traje, mientras se quitaba el saco en su último programa había dicho: "Quiero decirles que me cuesta mucho usar traje. Es el único traje que tengo, me lo voy a sacar y no lo voy a usar nunca más".

Cuál es el futuro del streaming

Además de hablar de su carrera en los medios, Mario Pergolini también se refirió a qué cree que sucederá con los canales de streaming, un formato que está de moda en el último tiempo con la aparición de varios proyectos similares en simultáneo.

Fiel a su estilo ácido, el creador de Vorterix aseguró: "En el futuro nos veo a nosotros fracasando mal, a todos ustedes fracasando y a una inteligencia artificial haciendo el apocalipsis absoluto".