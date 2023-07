Grafología: así es como escribe la letra "S" una persona egoísta

Jean-Hippolyte Michon, es considerado el padre de la grafología, ya que desarrolló la grafología psicológica estableciendo principios y leyes.

Con la grafología es posible encontrar el yo más íntimo de la persona, o sea, las emociones o conductas que no suele demostrar ante los demás: sus temores, sus alegrías y también podemos describir su comportamiento, es decir, si es muy hiperactivo, creativo, alegre, agresivo o egoísta.

Debemos tener una cierta idea de lo que es el egoísmo, también se debe tener en cuenta que el ser así no siempre es tan malo como se podría ver, lo que podría catalogarse como indebido es ser egoísta a un nivel alto, ya que es un individualismo problemático, que en el fondo se opone al interés propio y al interés de los demás. Como lo resalta Thomas Hobbes, el egoísmo pone a los hombres en desacuerdo consigo mismo al crear un hambre que no puede satisfacerse.

Por lo general, las personas egoístas sienten que son mucho más importantes de lo que realmente son o pueden llegar a sentirse a sí mismas como el centro del Universo y suelen pensar que los demás deberían estar muy al pendiente de ellas y de sus necesidades.

Con estas características, puede que sea aún un poco más fácil poder identificar a las personas que son así por medio de cómo escriben su letra "S". También, existe la posibilidad de que simplemente no las conozcas, pero con estos rasgos podrás darte cuenta de si son o no egoístas, y, por qué no, darte cuenta en tus propios trazos si vo s sos una persona egoísta. Presta atención a las siguientes descripciones que se te muestran a continuación:

Estos son los rasgos de las personas egoístas al escribir la letra "S"

Observa bien los siguientes rasgos, ya que algunos son fundamentales, y nos dan nociones sobre cuáles son las características de las personas egoístas.

Las personas que suelen ser egoístas, al momento de terminar la letra "S", cierran el trazo "S", también si no tiene un cierre adecuado al momento de trazarla, estamos teniendo a una persona que no logra cumplir los objetivos que se propone y se deja llevar por la pereza.

De igual manera, el trazo final en espiral denota en la persona, aparte de egoísmo, codicia, astucia y ambiciones desmedidas.

En tanto, si presenta una escritura acerada, da a notar un carácter agresivo, belicoso y rebelde; por otro lado, si el trazo final tiene un bucle pequeño, significa conciencia egoísta, es decir, que esconde sus intenciones. Esta interpretación se enfatiza con la presencia de la escritura angulosa. Y por último, cuando el ángulo final invade la zona inferior, revela una personalidad muy materialista.