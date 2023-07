"¿Messi o Ronaldo?": la enfática respuesta de Rafa Nadal que se volvió viral

El español Rafael Nadal se prepara para su última aparición en el US Open, un retiro con la raqueta en mano en el que ha puesto todas sus energías. Sin embargo, en medio de su proceso de preparación, el tenista fue abordado con una pregunta que ha inquietado al mundo del fútbol durante años: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Durante sus vacaciones en Grecia, dos fanáticos reconocieron a Nadal mientras paseaba por las calles de Santorini y no pudieron evitar preguntarle sobre su opinión acerca de las dos estrellas deportivas de renombre. Con una sonrisa, el astro del tenis mundial señaló rápidamente: "Messi es mejor". Aunque añadió entre risas: "Pero soy aficionado del Real Madrid".

La admiración entre Nadal y Messi es mutua y evidente desde hace muchos años. Este año, ambos estuvieron nominados al premio Laureus, los "Oscar del deporte". En ese contexto, Nadal pidió que el premio mayor se lo otorgaran a Messi, demostrando el respeto y admiración que siente por el futbolista. "Es un honor volver a estar nominado, pero este año... Vamos Leo Messi, te lo mereces tú", escribió en sus redes.

Nadal y Messi siempre se mostraron admiración mutua en redes sociales

Para Nadal, Messi es mejor que CR7

Messi, agradecido por el gesto, respondió con elogios hacia Nadal: "Que un deportista tan grande como vos me pongas, eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Eres un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad".

En cuanto a su carrera, Nadal ha dejado en claro que su retiro está cada vez más cerca debido a las lesiones que ha enfrentado. Tras una lesión en el Abierto de Australia en enero pasado, el tenista español decidió hacer una pausa en su asombrosa trayectoria para centrarse en su recuperación durante todo el presente año, con la intención de despedirse del circuito profesional el próximo año.

Considerado uno de los mayores exponentes en canchas de polvo de ladrillo en la historia del tenis, Nadal ha expresado su deseo de no retirarse en una rueda de prensa y está decidido a luchar para despedirse en lo más alto. "Me he esforzado mucho en los últimos tiempos para que mi final no sea en una rueda de prensa. No voy a dejarme ir antes de hora. Siempre merece la pena hacer un esfuerzo más y voy a luchar por ello", aseguró el tenista durante una de sus últimas conferencias de prensa en su academia de tenis en Manacor.