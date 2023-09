VIDEO | Una IA simuló a Lionel Messi hablando en inglés en una conferencia y este es el impactante resultado

Un usuario de Twitter utilizó la herramienta para simular cómo se escucharía a La Pulga si se animara a cambiar de idioma, algo que en la vida real no pasa

Los programas de Inteligencia Artificial siguen asombrando y generando risas cuando se le pide al priocesador algo imposible de lograr. Una de esas cosas es que Lionel Messi hable inglés fluido, idioma que no maneja a la perfección ni parece querer hacerlo en su estadía en Miami.

Por eso se volvió viral un video donde se simula que el rosarino está en una conferencia de prensa y contesta en inglés como si manejara el idioma de manera nativa.

El usuario @javifernandez publicó en Twitter un fragmento generado por la aplicación HeyGen donde el astro argentino desplega un idioma por fuera del español. Con expresión y tonada norteamericana, el fragmento traducido corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 frente al SC Nashville que Las Garzas terminaron ganando desde el punto del penal luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. La voz y el movimiento de los labios están bien coordinados y la reacción del público fue entre asombro y rechazo.

Una IA simuló a Lionel Messi, hablando en INGLÉS, en una rueda de prensa del Inter Miami.Y salió esto. LOCURA. ????????????pic.twitter.com/P7VJSeMAEX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 11, 2023

Hablar otros idiomas, algo incómodo para Messi

Vale recordar que el Diez no se siente cómodo hablando en otra lengua que no sea el español y ya fueron varios los momentos en donde tuvo que recurrir a su carisma para evitar hacerlo. Hace algunas semanas apareció un video donde Lionel busca mantener el español ante los distintos pedidos de que se anime a hablar en otro idioma. Desde un evento en Egipto, hasta un mensaje a los fans japoneses, Messi parece siempre eludir los pedidos para no pasar vergüenza.

Pero, aunque muchos fanáticos argentinos creían que La Pulga nunca había hablado otro idioma en alguna publicidad, existen ciertos archivos de hace algunos años cuando sí se animó a pronunciar algunas palabras e otras lenguas, aunque se lo nota algo incómodo. Es evidente que, cuando puede, Leo lo evita.