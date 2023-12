Buscan pareja para cuidar de una isla paradisíaca: cuál es el trabajo y cuánto pagan

Vivir en una isla caribeña casi desierta, ahora, parece no ser algo imposible, ya que un misterioso multimillonario abrió una búsqueda laboral para contratar a una pareja que se encargue del cuidado de su tierra y difusión en redes sociales.

Esta oportunidad única se da en el corazón de las paradisíacas Islas Vírgenes Británicas, en una isla privada exclusiva. El objetivo de este puesto laboral es que la pareja asuma la responsabilidad de la custodia y el cuidado meticuloso de este paraíso.

No se trata de un simple contrato para personal doméstico, sino que, según detalla la agencia especializada Fairfax y Kensington, las tareas abarcan desde el mantenimiento exhaustivo y la supervisión de la propiedad hasta la activa promoción del mismo con el fin de atraer a un exclusivo turismo de lujo.

La tarea principal será documentar la vida en la isla para dejar en evidencia su transformación en un "oasis" de lujo. Desde la agencia detallan que el dueño de "casa" busca perfiles que se complementen.

Por esta labor de "influencers isleños", en un lugar soñado, el pago se vuelve bastante atractivo: 160.000 libras esterlinas, que equivalen a aproximadamente US$185.000. La pareja contratada también será consultada a la hora de definir la construcción del alojamiento para los huéspedes, pero no tendrán que realizar las tareas manuales, ya que estas quedan encomendadas al gerente general y los ingenieros.

¿Quién es el propietario de tan soñado lugar? No se sabe, pero las especulaciones no tardaron en llegar. Las principales teorías señalan que estas tierras podrían ser de Richard Branson, el visionario propietario de Virgin Group, o incluso Larry Page, el cofundador de Google, según informes del New York Post.

Los requisitos para trabajar de influencer en la isla

Quienes pretendan conseguir este puesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Sólida experiencia, preferiblemente en el ámbito de la hospitalidad de lujo

Habilidades para la gestión de equipos

Conocimientos detallados en el servicio a los huéspedes y la administración del hogar

Capacidad de presentarse ante la cámara, destacadas habilidades de comunicación

Experiencia laboral previa en la región del Caribe

Además, a la hora de postularse no solo hay que presentar el tradicional CV, sino que se debe sumar un video de TikTok que dure menos de dos minutos y que incluya los hashtags específicos mencionados en la oferta de empleo -esto se encuentra en el Instagram @fairfaxandkensington-. Además de la remuneración antes mencionada, la empresa cubrirá los gastos de vuelo de ida y vuelta, junto con los de comida y alojamiento.

La agencia busca cubrir esta vacante para el mes de enero, y a partir de allí comenzarán las arduas jornadas de trabajo que serán de seis días a la semana. Otro beneficio que tendrán los contratados, será un vuelo anual a su país natal y se les dará 25 días de vacaciones.

La búsqueda está abierta a parejas que se complementen en cada tarea

"Este es el papel de influencer definitivo", señaló George Ralph Dunn, representante de la agencia, en diálogo con el medio estadounidense Kennedy News. Y remarcó: "El propietario busca resaltar la belleza del lugar. Deberían capturarlo y luego imprimir su propio sello en cómo se ve y funciona todo".