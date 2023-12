Cristiano Ronaldo rechazó patear un penal a favor por este inédito motivo

Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia en las redes sociales por su inesperada reacción cuando un el árbitro le cobró un penal a favor. Fue este lunes en medio de un partido por la Champions League de Asia: el gesto de fair play del portugués no pasó desapercibido y hasta lo compararon con la reacción de Marcelo "Loco" Bielsa.

El Al Nassr empataba 0-0 con Persepolis cuando el árbitro del encuentro cobró penal para el equipo de CR7 por una supuesta infracción sobre este último. Pese a que los hinchas celebraron la falta, el delantero tuvo una reacción que descolocó a todos: rechazó el penal.

¿Por qué Cristiano Ronaldo rechazó el penal?

Al ver que el árbitro apuntaba al punto del penal, Cristiano Ronaldo no dudó y se encargó de aclararle que no había sido falta. El astro portugués, que había quedado en el suelo, se levantó e insistió al explicarle al árbitro que no existió contacto con el jugador del Persepolis.

¡¡EL FAIR PLAY DE CRISTIANO RONALDO!! Una del Loco Bielsa: el árbitro cobró PENAL para Al Nassr y CR7 le aclaró que NO había sido. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/u5UNfmIsaG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2023

Pese a lo que muchos podrían suponer, en las redes sociales resaltaron la honestidad del "Bicho" y destacaron su fair play, ya que si bien parece que intenta sacar una ventaja de la jugada, al ver la reacción del árbitro, no duda en asumir que no lo tocaron.

El momento de fair play más recordado de Bielsa

El gesto de Bielsa que algunos usuarios de X, antes conocida como Twitter, mencionaron ocurrió en el 2019, cuando el Leeds, su equipo, empató con el Aston Villa. Pero no se trató de un empate más, sino que fue el DT quien pidió a sus jugadores que se dejaran hacer un gol.

El técnico de la Selección uruguaya tomó esta decisión luego de que su equipo se pusiera en ventaja en una acción polémica: el Leeds anotó su gol cuando un jugador rival estaba tirado en el piso por lesión.

Pese a la sorpresa de los jugadores, estos obedecieron al argentino y se dejaron hacer un gol. El encuentro terminó 1-1.