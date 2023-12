Fin de semana largo: 5 paseos para disfrutar Buenos Aires como turista y sin gastar plata

Se acerca uno de los últimos fines de semana largo del año, e iProfesional le pidió a Mariela Blanco, autora del libro "Leyendas de Ladrillos y Adoquines", un GPS cultural con cinco recorridos para vivir Buenos Aires con mirada de turista, pero sin necesidad de gastar dinero.

En el actual contexto económico, planificar una escapada puede resultar costoso si se considera traslado, estadía, comida y hasta la entrada a algún espectáculo. A esto hay que sumarle que diciembre, por las fiestas de fin de año, es de por sí un mes con bastantes gastos. Por eso, una opción válida en tiempos de bolsillo flacos es disfrutar de las múltiples opciones que ofrece nuestra Buenos Aires casi a la vuelta de la esquina.

"La vorágine cotidiana nos arrastra por esta increíble metrópolis, enajenados entre la multitud, peleando contra las agujas del reloj, pasando por alto esos sitios que definen nuestro gen argentino", dice Blanco.

El libro "Leyendas de Ladrillos y Adoquines" (2016) fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña en 2017, y Blanco lo describe como una propuesta de una mirada atenta para recorrer Buenos Aires en zapatillas.

Estos son los cinco lugares que la autora recomienda para disfrutar de la "mágica ciudad de Buenos Aires" sin gastar un peso este fin de semana largo.

1. Museo del Automóvil Club Argentino

Dirección: Avenida del Libertador 1850

En el museo del Automóvil Club Argentino se puede observar reliquias que forman parte de la historia del rubro automotor

Este museo funciona de lunes a viernes de 10 a 17 horas y es totalmente gratuito. Exhibe automóviles que formaron parte de hitos históricos y fueron testigos de la evolución no solo de la industria, sino también de los cambios sociales.

Hay reliquias que forman parte de nuestro ADN fierrero y que rinden homenaje a quienes fueron propulsores del automovilismo deportivo y turístico. Por ejemplo, se puede ver un triciclo moto utilizado por ACA para el servicio de auxilio mecánico de sus socios en la década del 30, al que se lo llamaba "de auxilio relámpago".

Otra maravilla es el Ferrari 166 utilizado por Juan Manuel Fangio en las temporadas internacionales de automóviles especiales, hoy Fórmula 1, de 1949 y 1950.

En una pared, se puede observar la patente del primer auto que circuló por el país, disputada entre el intendente Joaquín Anchorena y Dalmiro Varela Castex, fundador del ACA, nieto de Florencio Varela y el primer ciudadano en traer un automóvil al país desde Europa.

En el hall del primer piso se aborda en ocho relieves la historia del automóvil. Es como una síntesis de los acontecimientos más salientes ocurridos desde el advenimiento del automotor y toda la saga de hazañas.

2. Pasaje Lanín

Dirección: Lanin 16 (Av. Suárez al 2000, Barracas)

Este pasaje alberga una de las muestras de arte urbano más interesantes de la Ciudad, obra de Marino Santa María

En Barracas está, probablemente, la calle más artística de Buenos Aires. Se trata de la calle Lanín. Son tres cuadras entre la calle Brandsen y la avenida Suárez.

Todo empezó cuando a Marino Santa María, artista y vecino del barrio, se le ocurrió pintar la adaptación de uno de sus cuadros en la fachada de su taller y luego aplicar venecitas en los frentes de unas 40 casas del lugar.

Así, convirtió un pasaje gris en el lugar más pintoresco, colorido y fotografiado del barrio. El artista aún tiene su casa taller en Lanín 33.

3. Barrancas de Belgrano

Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 1683-1743

Las tres parques que conforman las Barrancas de Belgrano y sus alrededores tienen mucho para admirar y fotografiar.

Fue inaugurada en el año 1875, es decir, antes que la Estatua de la Libertad de Manhattan

Desde un busto de Manuel Belgrano del escultor italiano Luis Fontana, inaugurado en 1899, hasta la imponente Fuente de los Delfines donada por el empresario Nicolás Mihanovich.

También exhibe una glorieta que data de 1910 y que se accede por una escalera hecha de mármol de Carrara.

Hay más de 60 especies de plantas y senderos con adoquines del siglo XIX.

"Pero la frutilla del postre que muchos vecinos desconocen es la réplica a escala de la Estatua de la Libertad. Sí, la misma e incluso realizada por Frédéric Bartholdi, el mismo escultor de su famosa hermana neoyorquina. Además, tiene la particularidad de que la de Buenos Aires se inauguró unos días antes que en Estados Unidos", alerta Blanco.

Para encontrarla, hay que buscarla dentro del parque, a la altura del Barrio Chino en dirección a la esquina de la calle La Pampa y la avenida Virrey Vértiz.

4. Jardín Botánico

Dirección: Avenida Santa Fe 3951 (Palermo)

Desde el Jardín Botánico, Mariela Blanco, la autora de "Leyenda de Ladrillos y Adoquines"

Es un remanso de 5 hectáreas que permite vivir armoniosamente en la ciudad. Fue inaugurado en 1898 y alberga cerca de 1500 especies vegetales y aves.

A metros de la entrada principal hay una casona de estilo inglés, con ladrillos rojizos a la vista que actualmente es la sede de la administración.

El Jardín Botánico posee una verdadera reliquia: un invernáculo de hierro y vidrio que fue traído desarmado desde Francia en 1900 y premiado en la Exposición Internacional de París de 1889. La estructura fue diseñada por el arquitecto Albert Ballú y es parte del conjunto del Jardín Francés Luis XV. Tiene treinta y cinco metros de largo por ocho de ancho con una cúpula central. Es considerado un clásico del estilo Art Nouveau.

El jardín Botánico tiene cinco circuitos autoguiados para recorrerlo: sendero "Obras de arte", sendero "Los reyes del Jardín", sendero "Flora nativa", sendero "Árboles de mi ciudad", sendero "Etnobotánico". Está abierto de martes a viernes, de 8 a 19 (ingreso hasta las 18:30) Los sábados, domingos y feriados, de 9:30 a 19. (ingreso hasta las 18:30 hs)

5. Plaza San Martín

Dirección: Avenida Santa Fe y Maipú (Retiro)

En 1807, durante la segunda invasión inglesa, se libró en este lugar un combate que resultó en una victoria criolla. Y en 1812, el General San Martín instaló aquí los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo, de ahí que al cumplirse el centenario de su nacimiento en 1878 se le diera el nombre de Plaza San Martín. En 1942 fue declarada Lugar Histórico.

Una de las plazas más antiguas del país, frente a la estación Retiro

Alrededor de la Plaza San Martín se tejen historias de amor y desencuentros. Dicen que el edificio Kavanagh se construyó como "venganza arquitectónica" para tapar la visual entre la mansión Anchorena (Hoy Palacio San Martín) y la Basílica del Santísimo Sacramento que se había destinado como sepulcro de la familia. Dice la leyenda que Mercedes Castellanos de Anchorena se habría interpuesto en una relación amorosa entre la hija de Corina Kavanagh y su hijo Aaron. Aunque no hay concordancia de cronología, la tradición oral insiste en que el propósito de la señora Kavanagh fue construir el edificio para ocultar el sepulcro de su adversaria.

En medio del parque está la imponente estatua de San Martín, realizada por Louis-Joseph Daumas inspirado en los monumentos ecuestres a Pedro El Grande y Napoleón. "Puede que el escultor haya tenido una visión más romántica que guerrera, pero hay que reconocerle el nivel de detalle que alcanzó al replicar los elementos característicos del Libertador, como el sombrero falucho, el sable, las charreteras en los hombros y las botas granaderas con espuelas", dice Blanco.

Otro edificio que cautiva en los alrededores de la Plaza es el Palacio Paz, actual sede del Círculo Militar, que se construyó a pedido del doctor José C. Paz. Fue la residencia más grande de la ciudad, con sus 140 ambientes, 40 baños y 12.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Tardó 12 años en construirse y José C. Paz no llegó a verlo terminado porque murió antes en París, donde residía. El palacio fue disfrutado por su viuda, sus hijos y sus 70 sirvientes.