El amor por los perros es de familia: el día que Karina Milei mostró a Aaron en el programa de Guido Kaczka

En las redes sociales comenzó a circular un video de Karina Milei que deja a la vista otra pasión que comparte con su hermano Javier: el amor por los perros. El Presidente no se cansa de mencionar a los mastín inglés que tiene de mascota, y hace 7 años la actual secretaria general de la Presidencia mostró orgullosa Aaron.

Karina estuvo en el programa de Guido Kaczka junto a sus padres, Alicia y Norberto, con el objetivo de llevarse un gran premio. En el video se la ve muy distendida y sonriente hablando con el conductor sobre su compañero, un hermoso pastor suizo.

Qué es lo mejor de Karina Mieli, según sus padres

Siete años atrás, el apellido Milei no era conocido, a tal punto que el conductor del "Especial perros", pidió que se lo repitieran porque no había entendido. Hoy es el apellido del Presidente de la Nación. Pero Javier no estuvo en ese programa, junto a su familia.

Para romper el hielo, Guido preguntó a Alicia cómo era Karina en la escuela, y no hubo duda en la respuesta: "Regular". Y la hermana del Presidente admitió que era verdad, pero que después cambio. "Soy licenciada en Relaciones Públicas", le cuenta antes de girar la ruleta para definir el premio por el cual Aaron competiría. En el medio, el conductor vuelve a consultar a los padres qué es lo mejor de su hija, y ambos coinciden que es "el carácter" y sostienen, entre risas, que no saben qué es lo peor que tiene su hija.

"Muy lindo Aaron", exclamó Kaczka y preguntó si no tenía calor el animal, por su pelaje. A lo que Karina responde que "tiene calor, pero no se le corta el pelo", y luego explica que esto es malo para el animal, ya que "provoca dermatitis en la piel".

El pastor suizo competía por un smart TV y para que su dueña se lo lleve, tenía que tirar 9 pinos. "El Jefe", como apoda Milei a su hermana, se mostró optimista porque durante las pasadas de práctica, el perro tumbó ese número; pero a la hora de la verdad, solo tiró cuatro y se quedaron sin el premio.

Se rompe la matrix, el idolo de Milei es Leonardo Fabio???? ????ajjajajajajajajajaja no lo puedo belive. pic.twitter.com/PTedNq5QYK — Tucu (@ArielRCok) May 30, 2023

Dos años más tarde, el que participaría en otro programa de Kaczka sería Javier Milei, en "La tribuna de Guido", donde sorprendió con una imitación de Leonardo Favio en 2018. El ahora Presidente cantó "Fuiste mía un verano" y demostró sus dotes artísticos al copiar los gestos típicos del cantante. Pero en su paso por el programa de entretenimiento no dejó de lado al economista y fue una de las primeras veces que aseguró: "Hay que hacer m... el Banco Central".