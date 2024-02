Yanina Latorre, indignada por un reclamo de Florencia Peña al Gobierno: ¿qué le dijo?

La panelista Yanina Latorre salió a cruzar a Florencia Peña, luego de que la actriz le pidiera al Gobierno Nacional que no se dejen de otorgan fondos al sector cultural, rubro que está en la mira de la gestión presidida por Javier Milei.

"Dejen de vivir de nosotros", reaccionó Latorre a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), luego de que Peña había señalado durante la ceremonia de los Premios Carlos: "Más allá de la alegría que tenemos, les quiero pedir a todos por favor, los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. ¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie!"

Asimismo, Latorre añadió: "¿Y quién nos ayuda a nosotros? Cuando hablan de cultura, ¿hablan de la TV Pública? ¿De los artistas k? ¿De las novelitas de Andrea del Boca? Busquen productoras privadas y dejen de vivir del Estado".

Posteriormente, la panelista cerró su serie de publicaciones reposteando unas palabras de otra usuaria en la que señalaba "no entender" la razón por la que hay que "ayudar" a los artistas con inclinación política hacia el kirchnerismo. "Es que los artistas K se creen una casta superior", finalizó.

El pedido de Florencia Peña al Gobierno en la ceremonia de los Premios Carlos

Florencia Peña subió al escenario luego de que Mamma Mía!, la obra que protagoniza en Córdoba, ganó el Carlos de Oro y en su discurso de agradecimiento le hizo un pedido al Gobierno: "Más allá de la alegría que tenemos, les quiero pedir a todos por favor, los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. ¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie!".

Florencia Peña pidió que no se desfinancie la cultura y Latorre salió al cruce.

"Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie!", indicó Peña.

Luego, en diálogo con la prensa, la famosa reafirmó su postura y se refirió a la Ley ómnibus que presentó Javier Milei: "Es un buen momento para hablar de la cultura porque se está por votar y me parecía importante que los legisladores entiendan que la cultura no se tiene que desfinanciar".

"Lo que pasa hoy en los Carlos, hay detrás de esto un montón de obras independientes. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, somos 92 obras en Córdoba. Tenemos que alzar la voz nosotros que tenemos micrófono. El teatro le salva la vida a mucha gente. En Argentina se rema siempre, y me parece importante que alcemos la voz. No desfinancien la cultura, loco, es nuestra identidad, es lo que nos hace fuertes en el mundo", expresó.