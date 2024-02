VIDEO | Celine Dion sorprendió al aparecer en los Grammy, en medio de su grave enfermedad

La cantante canadiense Celine Dion sorprendió el domingo al aparecer sobre el final de la velada para entregar el premio Grammy al mejor álbum del año, que fue para Midnights, de Taylor Swift.

"Gracias a todos. Yo también los amo. Son hermosos", dijo la intérprete de My Heart Will Go On, conmovida ante a un auditorio que la aplaudía de pie.

"Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento así, de corazón. Aquellos que han tenido la bendición de estar acá, en la entrega de los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo", continuó.

"Me genera una enorme alegría presentar este premio Grammy que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron 27 años atrás. Estos son los nominados a álbum del año", cerró Dion, en referencia al galardón que recibió en 1997 por su disco Falling Into You.

Fue la primera aparición pública de Dion desde que, en diciembre de 2022, comunicó a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que la mantiene alejada de los escenarios.

"Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", relató en un video, en el que explicó el motivo por el que se veía obligada a suspender los shows que tenía previsto brindar en el marco de la gira Courage World Tour.

¿Qué enfermedad tiene Celine Dion?

Sin cura conocida hasta la fecha, la enfermedad afecta al cerebro y la médula espinal. Entre los síntomas se destacan la rigidez extrema y los espasmos que la cantante mencionó, en la columna y las extremidades, lo que dificulta la movilidad. Algunos tratamientos, como los sedantes, pueden servir para aliviar los síntomas.

"En nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos", dijo la hermana de la cantante, Claudette, en una entrevista con la revista 7 Jours. "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa", explicó.

Amazon Prime Video anunció que la cantante tendrá su propio documental, que se estrenará en el 2024. I Am: Celine Dion será dirigido por Irene Taylor, producido por Sony Music Vision en asociación con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films, y distribuido por Amazon MGM Studios.

"Estos últimos años han sido un gran desafío para mí. Un viaje desde descubrir mi condición hacia aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina", escribió la intérprete de Because You Loved Me en Instagram.

"Me he dado cuenta de cuánto he extrañado poder ver a mis fans. Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar generar conciencia de esta condición poco conocida, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico", aseguró.