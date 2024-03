Lali Espósito compartió fotos de sus románticas vacaciones con Pedro Rosemblat

La cantante Lali Espósito se tomó unas vacaciones después de un excelente año artístico acompañado de fuertes cruces con el presidente Javier Milei y compartió una serie de fotos románticas con su novio, Pedro Rosemblat, en una playa paradisíaca.

Después de blanquear su relación con el periodista en el inicio de febrero, la actriz ya no oculta su vínculo con su nueva pareja y se mostró disfrutando de unos días de descanso.

De momento, ninguno de los dos reveló dónde fueron de vacaciones, pero en el posteo de Lali se ven distintas imágenes en playas paradisíacas en las que disfrutaron del día, pero también otros sitios en los que pasaron la noche.

La nueva pareja anduvo en kayak, leyó en la playa y compartió una cena frente al mar, según se puede observar en la publicación de la cantante. "Ya estamos listos, 2024", escribió Lali en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rosemblat optó por una galería un tanto más corta, pero no así sin dejar de ser romántica. En tres fotos, el periodista se mostró junto a su novia, abrazados, de modo que demostró que están pasando un gran momento.

"Hasta acá las vacaciones", escribió el comunicador, que ya defendió públicamente a su pareja frente a agravios del Presidente, quien la llamó "Lali Depósito".

Una de las fotos que compartió Lali Espósito de sus vacaciones con Pedro Rosemblat

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei en redes sociales

Días atrás Lali fue atacada por el presidente Javier Milei y ella le respondió con un extenso mensaje en sus redes sociales. La actriz y cantante invitó al mandatario a uno de sus recitales y además repasó su trayectoria como artista desde muy chica.

Este texto de Lali llegó luego de nuevas críticas del presidente contra la artista. "¿Cuáles son las prioridades de los gobernadores? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival", se preguntó Milei durante una entrevista el miércoles por la noche en LN+.

En una parte de su respuesta, Lali señaló: "La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción. Respetó, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento. Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Mariana Lali Esposito".

A modo de postdata, Lali invitó a Milei a uno de sus shows: "Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".