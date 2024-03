Oscars 2024: cómo le fue a La sociedad de la nieve

Si bien era una de las candidatas favoritas a obtener el galardón a Mejor Película Internacional en la entrega número 96 de los Premios Oscar 2024, La sociedad de la nieve, del español Juan Antonio Bayona, se quedó con las manos vacías. Con un gran elenco compuesto por actores argentinos y uruguayos, el largometraje que se filmó en la Cordillera de los Andes compitió por esta terna con otras producciones como Lo Capitano (Italia), Perfect Days (Japón), The Teacher’s Lounge (Alemania) y The Zone of Interest (Reino Unido).

Pese al gran apoyo que recibió desde redes sociales, la candidata no se llevó el premio, sino que este fue para la producción inglesa que dirigió Jonathan Glazer, lo que provocó la ira en redes sociales por parte del público hispano, que desde España hasta América Latina enviaron su apoyo.

"Una lástima"; "Fue un robo"; "Se merecía ganar" y "Chau, me fui", fueron algunas de las reacciones. De momento, Bayona no hizo público ningún mensaje referencial al respecto.

Además de la nominación a Mejor Película Internacional, el film español también compitió por Mejor Peinado y Maquillaje, terna que también perdió, en esta oportunidad, frente a Pobres Criaturas. De este modo, no se quedó con ninguna estatuilla, a pesar de haber sido una de las promesas a nivel internacional por su mensaje de fortaleza y valentía.

La sociedad de la nieve era una de las preferidas del público en la edición número 96 de la entrega de los premios de la Academia con dos nominaciones

Así brilló el equipo de La sociedad de la nieve en el Dolby Theatre de Los Angeles

Al comienzo de la entrega número 96 de los Premios Oscar 2024, Juan Antonio Bayona desfiló en la red carpet junto a parte del equipo que participó del film. Entre los que se hicieron presentes, estuvieron Enzo Vogrincic y Fernando Parrado. Este último fue seleccionado por la producción para representar a los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes.

Para la ocasión, el director de esta obra iberoamericana lució un saco en tono marfil con una camisa blanca y un moño negro. En la parte inferior, llevó un pantalón de vestir negro y un par de zapatos en la misma gama.

Por su parte, Vogrinic y Parrado eligieron trajes negros con camisas blancas. Mientras que el representante de los sobrevivientes a la tragedia optó un moño, el actor no llevó nada en el cuello. Incluso, un detalle que se robó la atención de todos fue la faja que utilizó como cinturón. Cabe destacar que el uruguayo fue uno de los que más elogios cosechó en las redes por parte de los usuarios hispanos que alentaron por su participación en la gala de los Premios Oscar 2024.