Juliana Scaglione, más conocida como Furia, es la participante más popular de Gran Hermano, que logró cosechar una enorme cantidad de seguidores que hasta llegaron a reunirse en el Obelisco para festejar su cumpleaños.

Pero, en esta oportunidad, la noticia no fue Furia o algo que haya hecho dentro de la casa. Fue su hermano, Ezequiel Scaglione, quien generó revuelo con sus declaraciones. Invitado al programa A la Tarde de América, el hermano de la participante reveló detalles de la personalidad de Furia y sorprendió al decir: "Creo que Gran Hermano está armado".

La revelación del hermano de Furia, la protagonista de Gran Hermano

"Hace cinco años empezó a entrenar duro en el gimnasio y ella se puso Furia, o en el ambiente del crossfit por la actitud que tiene", sostuvo Scaglione, quien remarcó: "Tiene ese carácter desde chiquita. A los ocho años yo estaba durmiendo, me despierta toda vestida de gimnasia y me dice ‘Eze, hay una maratón en la plaza San Fernando y papá y mamá no me van a llevar ¿me llevás vos?’ Yo la llevé y en la categoría de niños ganó, ella ya de chiquita es competitiva".

"Es súper autosuficiente, se arregla ella, se maneja como quiere. Ella se anotó a varios Gran hermano, los estudió, los analizó. Un día voy a la casa y tenía un panel de visualizaciones. Ella es ‘hazlo o no lo hagas’, pero jamás no lo intentes. Ella va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar. El propósito de vida de ella es tener cadenas de gimnasio, motivar a personas, ayudar a lograr objetivos y por eso ella quiere ganar el premio y eso lo va a usar como plataforma", aseguró Ezequiel.

Durante la entrevista, Ezequiel dio a entender que la producción del reality estaría ayudando a la participante: "Esto los va a sorprender. Pero yo a veces creo que está armado. Justo ayer tiró las cartas y dijo 'va a entrar Lisandro' y ayer entró Lisandro. Hay cosas que están hechas por la producción. Juliana actúa, está en la tele y actúa".

Los fans festejaron el cumpleaños de Furia en el Obelisco

Los fans de Furia de Gran Hermano se reunieron a festejar su cumpleaños en el Obelisco

El lunes pasado, Furia cumplió años y fue saludada por sus compañeros dentro de la casa. Sin embargo, la nota de color del día la dieron sus fans, que se reunieron en el Obelisco para festejar.

En redes sociales fue tendencia "Feliz cumple Furia", con cientos de mensajes de sus seguidores que la ven en el programa y hacen todo lo que les pide. En la última gala resultó expulsada Denisse, luego de que Furia les pidiera a sus fans que la sacaran de la casa, tras hacer la votación Fulminante en su contra.

Pero lo más sorprendente fue la convocatoria que se viralizó en las redes sociales y sus fans invitaron a los seguidores del reality a festejar todos juntos el cumpleaños de la jugadora más polémica de la temporada.

"Festejamos el cumple en el Obelisco. Juntada masiva. Traé algo para compartir, buenas vibras, globos, música y podes venir lookeado", dice el flyer que circuló en redes. "Furia" seguramente tendrá su celebración dentro de la casa, sin saber que fuera de ella sus seguidores están juntándose en su honor.