El futbolista Paulo Dybala y la cantante Oriana Sabatini se casarán el próximo 20 de julio. Y en las últimas horas trascendió el lugar donde se realizará la fiesta: se trata de un exclusivo salón ubicado en Exaltación de La Cruz, a orillas del río Luján.

Más específicamente, la ceremonia se llevará a cabo en Dok Haras, un amplio complejo que cuenta con distintos salones de primer nivel, ubicados en un entorno natural de ensueño.

En el sitio web de lugar detalla que cuenta con dos salones: el Pabellón Original, ideal para celebraciones íntimas, y el Pabellón Principal, con capacidad para grandes eventos.

Dónde se casarán Paulo Dybala y Oriana Sabatini

En el exclusivo salón realizaron fiestas distintas personalidades: por ejemplo, allí se casaron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

El lugar donde se casarán Paulo Dybala y Oriana Sabatini cuenta con amplios salones en un entorno natural privilegiado

El salón ofrece show de fuegos artificiales y un rincón privado para que el novio y la novia puedan llegar con tiempo y prepararse para la ceremonía. Destacan que en algunos casos, los protagonistas llegaron en helicóptero al lugar.

Además de conocerse el exclusivo lugar donde se llevará a cabo la fiesta, Catherine Fulop, madre de Oriana, dio algunos detalles de la boda en una entrevista.

Entre otros aspectos, se refirió a la presencia de muchos de los campeones del mundo durante la fiesta. "El motivo es que, por más que yo le pueda decir a mis amigos y a mi familia, que no vayan a molestar no sé a Leandro Paredes o a Rodrigo De Paul. Yo creo que, finalmente, la gente va a agradecer el hecho de no estar pendientes de las fotos. Las fotos las van a tomar los fotógrafos", dijo la conductora.

"Como mamá intento ayudar, sobre todo con el vestido. No solo porque pasé por eso sino por la cantidad de vestidos que he usado en eventos. Le digo que cuidado con tal o cual cosa, que se fije los cortes, las caídas", resaltó Catherine Fulop.

Oriana Sabatini dio detalles de su boda con Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini harán su fiesta de casamiento en un salón ubicado en Exaltación de la Cruz

Días atrás, en una entrevista televisiva, Oriana Sabatini contó cómo vienen los preparativos para su casamiento con Paulo Dybala. "No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso", destacó.

"Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dock e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá. Hace cinco años que me fui, igual no lo siento, pasa muy rápido, el venir tan seguido hace que no sienta tanto la distancia. Mi mamá quiere saber todos los detalles, hay algunas cosas que no les digo", contó Oriana.

La joven actriz no cree tener una luna de miel: "No sé, me da algo de fiaca, siento que al no tener hijos hemos tenido lunas de miel. Nos gusta estar con amigos, disfrutar, fluyamos". Lo que sí tienen más en mente es el proyecto de tener hijos: "Nos gustaría, ¿muchos? No sé".