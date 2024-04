Durante los años que Diego Maradona estuvo en Cuba, Fidel Castro le regaló una casa para que resida junto con su familia. La propiedad no forma parte del patrimonio de Maradona y sus hijos no pueden acceder a ella como parte de la herencia.

En detalle, todo lo que se sabe sobre la casa que Fidel Castro le regaló a Diego Maradona.

¿Qué paso con la casa que de Cuba de Diego Maradona?

Luego de la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020, se conoció que, en el año 2000, Fidel Castro le regaló una casa en Cuba para que viva durante sus estadías en el país.

Maradona estuvo en Cuba hasta 2005, y recién regresó cuando Fidel Castro murió en 2016. Desde aquel entonces, el entorno de la estrella del fútbol olvidó la casta hasta después de su muerte.

Diego Maradona y Fidel Castro tenían una relación de amistad

Fue a raíz de un llamado de Tony Castro, uno de los hijos del ex presidente de Cuba, que el círculo íntimo de Maradona estuvo al tanto de la situación. Si bien en un primer momento hubo cierta confusión sobre la ubicación de dicha casa, la propiedad se encuentra en el barrio Miramar, una de las zonas más llamativas de La Habana.

Cuando se conoció sobre la existencia de la casa, por un momento se creyó que se ubicaba dentro del complejo de La Pradera, el centro de rehabilitación en el cual Diego Maradona estuvo internado para tratar su adicción a las drogas.

Maradona le habría pedido la casa a Fidel Castro luego de que su tratamiento en La Pradera finalice, para poder quedarse en Cuba tranquilo y seguir recuperándose. El político se la otorgó ni dudarlo, tan solo bajo la condición de que no se modificara la fachada.

El requisito de Castro de cumplió, pero si realizaron algunas modificaciones, como cambio de muebles y electrodomésticos, pero nada que llamara la atención.

Lo destacable de la casa es que Diego Maradona la decoró él mismo por dentro, pintando las paredes con frases motivadoras, dibujos y lo que sentía en el momento.

Asimismo, el valor de la casa se encuentra en los objetos que hay dentro, además de los garabatos del astro del futbol. Una gran cantidad de fotos, cartas de diferentes celebridades y líderes del mundo, objetos de valor como obras de arte y regalos personales.

Maradona, Claudia Villafañe y sus hijas Dama y Gianina con Fidel Castro

Según trascendió, el mismo hijo de Fidel Castro habría dicho que la casa "Es para hacer un museo", dado que se conserva como Maradona la tenía cuando residió allí.

No obstante, debido a la falta de mantenimiento, la propiedad sufrió ciertos daños y no se encuentra en las mismas condiciones que hace unos años.

Si bien al enterarse de que la casa continuaba disponible, los herederos de Maradona no pueden tomar posesión de ella debido a que la propiedad no puede ser vendida. La casa se la había cedido Fidel Castro, es decir, el Estado cubano, al "Diez" para que haga uso de ella en vida, por lo que los hijos no tienen derecho a reclamarla actualmente.

Diego Maradona jamás pagó por el inmueble ya que Castro no lo aceptó, en aquel momento, la Constitución cubana no reconocía la existencia de la propiedad privada ni la compraventa de propiedades, por lo que estaba prohibido que lo haga.

Pasaron más de tres años de la muerte del "Diez", pero su herencia aún no se pudo arreglar entre sus hijos, si bien la casa no formaría parte del patrimonio, no se sabe si efectivamente se convertirá en un museo a modo de homenaje a Maradona o el Estado cubano tomará posesión de ella.

Por lo tanto, el futuro de la casa que Fidel Castro a Diego Maradona en Cuba en incierto.