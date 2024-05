El método Kaizen y el principio de las 5S son valiosas herramientas que podemos aprender de los japoneses y Toyota para lograr una mayor productividad. Sin embargo, no se limitan al ámbito laboral. De hecho, esta filosofía pueden aplicarse con gran éxito a la vida personal para lograr una mayor organización, eficiencia del tiempo y por consecuencia menos estrés y mayor bienestar personal.

Para la producción de sus autos, Toyota aplica el método Kaizen, un modelo japonés de gestión empresarial que permite mejoras de procesos organizacionales. Kaizen en japonés significa mejorar lo bueno (el vocablo Kai significa cambio y zen beneficiosos), en la industria se suele traducir como mejora continua y más que una metodología o herramienta para aumentar la competitividad de las empresas, es una filosofía de trabajo.

El principio rector de esta filosofía es que una serie de acciones pequeñas, pero continuas, producirán mejoras más efectivas y viables que un solo cambio grande.

Dentro del Kaizen, Toyota utiliza una herramienta conocida como las 5S para mantener un entorno de trabajo limpio, ordenado y eficiente. Estos principios son: Seiri (Clasificación), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización) y Shitsuke (Disciplina).

En este sentido, para la vida cotidiana, el Kaizen puede aplicarse adoptando una mentalidad de mejora constante, es decir, cada día hacer las cosas un poco más eficientemente para que lo bueno se convierta en algo mejor. En lugar de conformarnos con el statu quo, se puede buscar constantemente formas de optimizar rutinas, mejorar habilidades y crecer personal y profesionalmente.

Kaizen sugiere aprender nuevas actividades, establecer metas alcanzables y revisar regularmente el progreso para identificar áreas de mejora.

El objetivo es que esos cambios se realicen de manera regular, convirtiéndolo en un hábito.

Para que sea efectivo, es necesario también involucrar en el proceso de mejora a todas las personas que sean necesarias, fomentando el trabajo en equipo y la colaboración.

Por ejemplo, al llegar a tu casa del trabajo, ¿dejás la campera colgando de una silla? Si todos los miembros de la familia hacen lo mismo, esa mesa se convertirá en un ropero y seguramente tardarás más tiempo después ordenando o generarás molestias pidiéndole a cada uno que ordene lo suyo.

Un hábito tan pequeño como llegar y colgar la campera en el placard hace la diferencia.

¿O tu armario está tan lleno de cosas que ya no entra más nada? Acá los operarios de Toyota te aconsejarían que apliques el método de las 5S en tu placard, el hogar y la vida.

Estos son los pasos de las 5S para aplicarlos y mejorar tu estilo de vida:

No acumules y regalá esa ropa que ya no usás o no te queda