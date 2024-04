Cambio de paradigma: una mujer de 60 años será representante en Miss Universo Argentina 2024

Alejandra Marisa Rodríguez, abogada y periodista de La Plata, se convirtió en ser la primera mujer de 60 años que gana el concurso Miss Buenos Aires 2024 y así buscará la corona de Miss Universo Argentina 2024.

Rodríguez ahora competirá contra otras candidatas, que van desde los 18 hasta 40 años en el concurso nacional.

Este no fue el único dato interesante de Miss Buenos Aires. La primera finalista de la competencia resultó una mujer de 73 años, quien no pudo ocultar la felicidad por la victoria de Alejandra.

La final de Miss Universo Argentina se realizará el próximo 25 de mayo, donde Yamile Dajud; Miss Universo Argentina 2023, coronará a su sucesora.

Quién es Miss Buenos Aires 2024

Alejandra es oriunda de La Plata y según detallan desde las redes sociales del certamen, "le gusta la naturaleza, el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas, meditar... los animales (cree que tenemos mucho que aprender de ellos)".

Al mismo tiempo, contó que "acostumbra salir a caminar, hacer actividad física, consumir comida sana, preferentemente orgánica, y también cocinar siguiendo esas pautas. Le hace feliz viajar para descubrir nuevos paisajes, personas y culturas".

En cuanto a sus estudios, es egresada de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, tiempo después comenzó los estudios para ser abogada: "Trabajé muy poco tiempo en Diputados en prensa, pero después empecé a estudiar Derecho y ahora soy asesora legal de un hospital".

Alejandra Marisa Rodríguez, Miss Buenos Aires 2024 a los 60 años

En una entrevista con radio Rock And Pop contó: "Me casé hace muchos años, soy divorciada y ahora hace un tiempo, bastante, que no estoy en pareja". Y entre chistes dijo que su soltería es su "secreto" de belleza. Además, la platense no tiene hijos.

Un dato de color es que Alejandra participó de este certamen cuando tenía 17 años y fue elegida como "primera princesa", pero no siguió en el certamen. Sobre esta experiencia contó: "En mi época y mi círculo social había que estudiar, lo que se esperaba de mí es que yo fuera a la facultad, que estudiara una carrera. Entonces no estaba en mi objetivo nada que tuviera que ver con esto. Y ahora salió esta oportunidad y me pareció un desafío muy interesante".

Sobre los mensajes que recibe por su edad, la abogada sostiene: "Se dice que los 60 de ahora son los 40 de antes. Es una nueva juventud, la gente vive mucho más tiempo, se cuida más, hay acceso a otras oportunidades. Hay un nuevo paradigma en cuanto a la edad".

Cambios en la reglamentación

A partir de este año, la organización de Miss Universo cambió las reglas y eliminó el requisito de edad para competir. Desde 1958, la organización solo permitía participantes de hasta 28 años de edad.

Esta modificación surge bajo la administración liderada por Anne Jakrajutatip, quien adquirió la franquicia a finales de 2022 por $20 millones, esto ocurre a más de un año que la organización diera luz verde a que mujeres casadas, con hijos y embarazadas pudieran competir por el cetro universal.