El domingo, el conductor Marcelo Tinelli publicó en Instagram una entrevista con un imitador de Javier Milei, un sketch con el que parecer querer reinventarse para las redes sociales y que generó revuelo en el mundo libertario.

A las 20 horas en punto, se pudo observar un mano a mano, entre Tinelli y el imitador Iván Ramírez, personificando al mandatario argentino, que fue grabado en los estudios del flamante canal de streaming "Bondi" que este lunes lanza la programación.

Se trata de un nota de unos 11 minutos, simulando los nuevos programas de stream, donde el conductor entrevista al personaje interpretado por Ramírez.

Durante la entrevista guionada, Tinelli y "Milei" dialogaron sobre "curros" en el Estado, su relación con Karina Milei y los trabajos de la funcionaria, y "problemas" en la Casa Rosada.

Más allá de tratarse de un sketch humorístico, al parecer no cayó bien entre los libertarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcelo Tinelli (@marcelotinelli)

"Estoy emocionado. No puedo creerlo. Lo acabo de ver hace unos días en la cadena nacional. Es la figura de la política argentina. Se largó a la político tipo Flavio Mendoza en el aquadance, tipo Pampita en el amor. Es como el comandante Ricardo Fort contra la casta de los bailarines profesionales", dijo Tinelli al introducir a su invitado, que no tardó en exponer los problemas que enfrentó desde su llegada a la sede del Poder Ejecutivo. "Llegué a la Casa Rosada y no había Wifi. Tuvimos que pedirle el Wifi al vecino. No había papel higiénico. Tuvimos que usar una de esas aplicaciones que te traen por moto el delivery". Mientras Tinelli rompía en carcajadas , el imitador de Milei continuaba: "Otra de las cosas. Me quería pegar un baño. ¿Sabes quién me tuvo que traer un calefón? Toto Caputo".

Más adelante, se pronunció sobre las irregularidades que detectó tras alcanzar el poder. Habló primero sobre "el curro de los avioncitos" y , burlándose de la decisión de Milei de dejar de viajar en aviones comerciales por razones de seguridad, anunció: "En unos días voy a ir a ver a Gabriel Boric. No voy a ir en avión de línea. Eso se terminó. Vamos a agarrar el 91, hacemos combinación con la línea 12. Bajamos en Constitución. Nos tomamos el Tren Roca, ramal Temperley. Vamos a pasar el molinete, no lo vamos a saltar al molinete. Una vez nos tomamos el Tren Roca, bajamos en Lomas de Zamora y ahí me voy a tomar el colectivo 542″.

"Recién estamos en Lomas de Zamora y hay que hacer 200 combinaciones", acotó el conductor de Bondi, que reía descontroladamente. "¿Y? La gente cuando se tiene que levantar a las 5 de la mañana para trabajar lo hace", insistió el "líder de La Libertad Avanza". Y prosiguió: "Una vez que llegamos a Puente La Noria, nos está esperando un amigo en una motito. De ahí, 18 horas hasta Mendoza. Una vez llegamos a Mendoza, sale caminata con todo el equipo. En Chile, nos van a esperar una mulitas. Después nos consiguió Santi Caputo, otro crack y un tipo muy fachero, un camping para que acampemos de canje en las redes sociales".

Cómo reaccionaron los seguidores de Javier Milei