Para quienes buscan mantenerse activos sin gastar plata en el gimnasio, la Ciudad de Buenos Aires ofrece una interesante variedad de opciones gratuitas para hacer deporte. Desde parques urbanos hasta centros comunitarios, para todos los gustos y niveles de habilidad, son las opciones para mantenerse en forma y divertirse sin salirse del presupuesto.

Plazas activas es un programa organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se realiza en 22 sedes.

Las clases son dictadas y planificadas por profesores e instructores de educación física de acuerdo con las edades.

"Soy abanderada del programa", dice entre risas Alexandra, una vecina de Caballito a iProfesional. Al programa lo conoció en 2013 y desde entonces, salvo en pandemia, nunca dejó de asistir a las clases, fundamentalmente de ritmos. Fue a las del Parque Rivadavia, cerca de su casa, pero también siguiendo profesores o actividades tomó colectivos para ir al Rosedal y a Parque Chacabuco. "Los profesores son excelentes, no hay nada que envidiarle a un gimnasio. Eso sí, como es gratis, hay mucha gente que quiere ir, por lo tanto, no hay que olvidarse de inscribirse antes", avisa.

Las 22 sedes donde hacer actividad física gratis

Parque Lezama (San Telmo): Hay clases de ritmos, gimnasia y calistenia para mayores de 18 años. Los horarios son martes de 9 a 11 horas para gimnasia y ritmos; domingos de 9.30 a 11.30 horas para ritmos y martes, miércoles y viernes de 8 a 10 horas para hacer calistenia. El punto de encuentro es Defensa y Brasil en la terraza del muso o bajo sus escaleras. Requiere inscripción previa Plaza Irlanda (Caballito): clases de ritmos, gimnasia y entrenamiento funcional para mayores de 18 años. Los horarios son martes y jueves de 9 a 11 horas para hacer gimnasia; miércoles de 17 a 19 horas y sábados de 9 a 11 horas para hacer Ritmos y martes y viernes de 19 a 20 horas para entrenamiento funcional. El punto de encuentro es en Donato Álvarez y Neuquén. Requiere inscripción previa Plazas Activas, el programa de la Ciudad de Buenos Aires que te permite estar saludable sin invertir en gimansio Rosedal (Palermo): acá vas a encontrar clases de ritmos, stretching, yoga, gimnasia y entrenamiento funcional. Los Horarios son lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 10.30 horas, sábados de 11 a 12 horas y de 15 a 17 horas y domingos de 11 a 12 y de 15 a 17 horas para clases de baile; los sábados y domingos de 12 a 13 horas podés hacer stretching; los sábados y domingos de 13.30 a 15 horas, yoga; los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 9.30 algo de gimnasia y los sábados y domingos de 10 a 11 horas entrenamiento funcional y gimnasia. Para cualquiera de las clases el punto de encuentro es en el playón de la Avenida Iraola y Sarmiento en el playón. Requiere inscripción previa Parque Patricios (Parque Patricios): Acá podrás hacer clases de yoga y gimnasia. Los horarios son miércoles de 15.30 a 16.30 horas para hacer Yoga y; los martes y jueves de 9 a 11 horas y, los lunes y miércoles de 16.30 a 18 horas para hacer gimnasia. El punto de encuentro es en Avenida Caseros y Monteagudo. Requiere inscripción previa Parque Avellaneda (Parque Avellaneda): hay clases de gimnasia y ritmos. Los horarios son lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 para gimnasia; martes y jueves, de 16.30 a 18 horas, para gimnasia y ritmos y, sábados, de 9.30 a 11.30, para bailar. El punto de encuentro es en Avenida Lacarra y Francisco Bilbao en la Estación Saludable. Requiere inscripción previa Parque Chacabuco (Parque Chacabuco): acá encontrarás clases de gimnasia, ritmos y yoga. Los martes de 16 a 17 horas podés hacer Yoga; los martes de 15 a 16 horas, gimnasia; los lunes de 17 a 19 horas, los sábados de 10 a 12, los domingos de 15 a 17 horas, andá a bailar diferentes ritmos. El punto de encuentro es en Emilio Mitre y Avenida Asamblea. Requiere inscripción previa Parque Rivadavia (Caballito): acá hay clases de gimnasia, ritmos y entrenamiento funcional. Los miércoles y viernes 9 a 11 podés hacer gimnasia; los sábados y domingos de 10 a 12 horas hacer ritmos y los lunes de 18 a 19.30 algo de entrenamiento funcional. El punto de encuentro es en Avenida Rivadavia y Doblas, en el monumento a Simón Bolívar. Requiere inscripción previa Plaza Ciudad de Banff (Versalles): acá podrás hacer clases de gimnasia, ritmos y entrenamiento funcional. Los miércoles y viernes 19 a 20.30 haces gimnasia y ritmos y, los sábados de 10 a 12, gimnasia con entrenamiento funcional. El punto de encuentro es en Roma y Arregui. Requiere inscripción previa Yoga, Entrenamiento funcional, stetching y hasta Newcon; todas las opciones para todas las edades Parque Padre Carlos Mugica (Saavedra): acá podrás tomar clases de gimnasia y de ritmos. Los domingos, de 10 a 12, bailas y, los martes y jueves, de 8.30 a 10 horas, haces gimnasia. El punto de encuentro es en Aizpurua y Pellegrini. Requiere inscripción previa Parque Centenario (Caballito): Completito, acá vas a tener desde clases de gimnasia hasta Newcom. Los lunes de 16.30 a 17.45, los miércoles de 10 a 11.30 y los jueves de 8.30 a 10 podés hacer yoga; los martes, miércoles y jueves de 8.30 a 10 horas, un poco de gimnasia; los sábados y domingos de 10 a 12 horas toca ritmos y, los martes y jueves de 10 a 11.30 Newcom. El punto de encuentro es en Avenida Díaz Vélez y Campichuelo. Requiere inscripción previa Plaza Brigadier Gral. J.M. Zapiola (Villa Urquiza): Acá los miércoles y viernes de 19 a 20 horas vas a poder tomar clases de Entrenamiento Funcional. El punto de encuentro es en Avenida Juramento y Mariano Acha (sobre Juramento). Requiere inscripción previa Plaza Leandro N. Alem (Villa Pueyrredón): Acá los miércoles y viernes de 10.15 a 11.30 horas se dan clases de gimnasia y, los mismos días, pero de 8.45 a 10.15 horas, Entrenamiento funcional. El punto de encuentro es en Artigas y Cochrane en el mástil. Requiere inscripción previa Plaza Arenales (Villa Devoto): acá hay clases de entrenamiento Funcional, ritmos y gimnasia. Los horarios son sábados de 9.30 a 11 horas para ritmos; lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 10 horas para gimnasia; lunes, miércoles y viernes de 10 a 11.30 para gimnasia; y, los martes y jueves de 19 a 20.30 para hacer Entrenamiento funcional. El punto de encuentro es en Bahía Blanca y Nueva York. Requiere inscripción previa Parque Indoamericano (Villa Soldati): Los lunes y jueves de 9 a 11 horas hay clases de ritmos y gimnasia. El punto de encuentro es en Escalada y Castañares. Requiere inscripción previa Todas las actividades requieren de inscripción previa y tienen cupos Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque): Los martes y jueves de 8.30 a 9.30 y de 9.40 a 10.40 se dan clases de ritmos y gimnasia. El punto de encuentro es en Campana y Marcos Sastre. Requiere inscripción previa Plaza Martín Rodríguez (Villa Pueyrredón): Los lunes, miércoles y viernes de Clases de 8.30 a 9.30, de 9.40 a 10.40 y de 10.50 a 11.50 se dan clases de gimnasia. El punto de encuentro es en Pareja y Helguera. Requiere inscripción previa Parque Saavedra (Saavedra): Los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 9.45 y, los viernes de 10 a 11.15, vas a encontrar clases de gimnasia y, los lunes y miércoles de 10 a 11.15 horas, clases de yoga. El punto de encuentro es en Avenida García del Río y Pinto. Requiere Plaza Las Toscaneras (Villa Real): Acá los martes y jueves de 8.30 a 10 vas a tener clases de gimnasia y los mismos días pero de 10 a 11.30 clases de Newcom. El punto de encuentro es en Molier y Pedro Varela. Requiere inscripción previa Plaza Rubén Darío (Recoleta): En esta zona de la ciudad vas a encontrar clases de gimnasia, ritmos, yoga, calistenia y stretching. Los horarios son los siguientes: lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 horas (gimnasia); los martes y jueves de 9.15 a 10 horas (gimnasia); los martes y jueves de 8.30 a 9.15 horas (ritmos); los jueves de 10 a 11 horas (stretching); los sábados y domingos de 16.30 a 18 horas (yoga) y los jueves de 11 a 12:30 horas (calistenia). El punto de encuentro es en Avenida del Libertador y Agote. Requiere inscripción previa Plaza Boedo (Boedo): En esta plaza los mayores de 50 tendrán sus clases especiales de gimnasia. Los horarios son martes y jueves de 9 a 10 y los lunes y miércoles de 9 a 10 horas. El punto de encuentro es en Estados Unidos y Sánchez de Loria. Requiere inscripción previa, para los martes y jueves en este sitio y para los lunes y miércoles en este otro sitio Son 22 las plazas y parques donde se dictan las clases y si recervás tu cupo, podés combinarlas Plaza Primero de Mayo (Balvanera): Acá los martes y jueves de 9.30 a 10.30 se dan clases también para adultos mayores de 50 años. El punto de encuentro es en Avenida Hipólito Yrigoyen y Pasco. Requiere inscripción previa Plaza Los Andes (Chacarita): En este espacio, los martes y jueves de 9 a 11 podrás hacer gimnasia; los martes y jueves de 17 a 19.30, acondicionamiento físico integral y, los lunes y jueves de 17 a 19.30, iniciación al running y acondicionamiento físico integral, respectivamente. El punto de encuentro es en Avenida Corrientes y Concepción Arenal. Requiere inscripción previa

Yapa para los amantes del running

Si te gusta correr y necesitás entrenamiento, podés ser parte de Buenos Aires Corre y aprender las herramientas necesarias para desarrollar la actividad dentro de un marco de bienestar y control.

Los entrenamientos son dictados por profesores e instructores de educación física especializados y se llevan a cabo en 10 sedes distribuidas en plazas y parques porteños: Rosedal, Arenales, Centenario, Saavedra, Banff, Lugano, Facultad de Derecho, Puerto Madero, Chacabuco y Plaza Houssay.

El Running Team de la Ciudad, es totalmente abierto y gratuito para todos los niveles, desde caminantes hasta runners experimentados. Solo hay que inscribirse previamente

La Ciudad de Buenos Aires es mucho más que una ciudad de tango y buenos restaurantes. Con una amplia variedad de opciones gratuitas para hacer deporte, no hay excusa para no mantenerse activo y saludable. Así que ponete tus zapatillas y a activar que con el frío la vida al aire libre no termina.