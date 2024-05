En redes sociales, una joven explicó por qué no es tan sencillo ahorrar plata en Australia si se viaja con la visa Work and Travel. Qué consejos dio

Australia es uno de los destinos predilectos por muchos jóvenes argentinos para viajar y trabajar. El objetivo es, básicamente, poder pasear y conocer, pero a su vez trabajar parte del tiempo para volver con algunos ahorros.

Sin embargo, una influencer describió en su cuenta de Instagram que no todo es lo que parece respecto a este tipo de viajes. Si bien destacó que en Australia "el salario mínimo es de los más altos del mundo", también aclaró que en ese país "no se hace plata fácil con la visa Work and Holiday".

"Hay complicaciones y desafíos", resumió, a la vez que sostuvo que el costo de vida es muy alto: "Aunque te entre muchísima plata, así como entra se va". También sostuvo que, con esta visa, es difícil acceder a trabajos calificados.

La verdad sobre trabajar en Australia: ¿es posible ahorrar plata?

Más allá de las aclaraciones, la usuario de Instagram @luzaenviaje señaló que en Australia "se puede hacer plata, sólo que no brota de los árboles: hay que meterle mucho cuerpo y muchas horas".

En un video que dura algo más de un minuto, la influencer dio detalles sobre cómo es trabajar en Australia: "No se hace plata fácil trabajando con la visa Work and Holiday, no te comas ese cuento".

"Sí, Australia es uno de los países del mundo con el salario mínimo más alto. En general, haciendo cualquier trabajo, ganás más plata que en cualquier otro país", señaló. Y agregó: "Es bastante fácil que ahorres. Y hay un montón de oportunidades, no lo voy a negar".

"Pero ojo, porque las redes sociales crean expectativas muy altas. Pero te vengo a contar la realidad de trabajar en Australia con la visa Work and Holiday":

"Vas a trabajar con contrato casual. Quiere decir que te pagan las horas que trabajas y la empresa no te asegura un mínimo de horas. Básicamente, tenés muy poca protección. Si te enfermaste, si no hay laburo, no te pagan. Lo cual hace que tu laburo sea muy inestable ". "Mucha gente decide tener dos trabajos, para tener un mínimo de horas y que te den un ingreso suficiente. Puede ser complicado encontrar un lugar donde tener suficientes horas de trabajo. Hay gente que combina dos o tres trabajos para asegurarse las horas semanales". "La visa Work and Holiday está creada para trabajos que suelen ser trabajos físicos, no calificados. Entrar a un trabajo calificado profesional, puede hacerse demasiado complicado. Para ganar mucha plata en Australia, tenes que poner el cuerpo Las personas que ganan mucha plata, trabajan muchísimas horas. Y rezale a todos los santos para no lesionarte. Porque si no trabajas no te pagan". "El costo de vida es súper caro. En el momento que no tenés trabajo, no tenés estabilidad la plata se te va. En momentos de estabilidad o mucho laburo, hay que cuidar a full esos ahorros".

A modo de conclusión, la usuaria remarcó: "No estoy diciendo que no puedas ahorrar en Australia, solo que no es tan fácil como pueden llegar a pintártelo".

La visa Work and Travel para Australia dura 12 meses y pueden solicitarla jóvenes de entre 18 y 30 años

Quiénes pueden solicitar la visa Work and Holiday en Australia

Según informa la embajada de Australia en Argentina, la Visa de Trabajo y Vacaciones (Work and Travel) es para jóvenes de 18 a 30 años que deseen viajar y trabajar hasta 12 meses en Australia. Esta visa le permite suplementar el costo de sus vacaciones mediante períodos de empleo temporal o informal.

"El programa de Visa de Trabajo y Vacaciones fue para promover el intercambio cultural y estrechar los lazos entre países con los cuáles Australia estableció un acuerdo", detalla.

Qué se puede hacer con esta visa:

Entrar a Australia en cualquier momento dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de otorgamiento de la visa

Permanecer en Australia hasta 12 meses a partir de la fecha de su primera entrada

a partir de la fecha de su primera entrada Salir de Australia y entrar nuevamente las veces que desee, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su primer ingreso

Trabajar en forma temporal en Australia, hasta seis meses con cada empleador

en Australia, hasta seis meses con cada empleador Estudiar hasta cuatro meses.

Qué requisitos son necesarios:

Contar con pasaporte argentino; encontrarse fuera de Australia al momento de presentar su solicitud de visa; tener al menos 18 años y no haber cumplido los 31; no se podrá viajar con dependientes a cargo; contar con un nivel de conocimiento del inglés evaluado al menos como funcional; haber completado y poseer estudios terciarios, o haber completado exitosamente al menos dos años de estudios universitarios de grado; contar con fondos suficientes para la primera parte de su estadía en Australia (unos u$s3.300), además del dinero para el pasaje de regreso, que se estima en unos u$s800.

En concreto, como suele ocurrir en estos casos, antes de embarcarse a la aventura de viajar y trabajar en Australia es mejor tomar en consideración los distintos aspectos mencionados. Es posible ganar y ahorrar dinero, pero no será una tarea sencilla. Y, si se viaja con la visa Work and Travel, tal como contó la usuaria en redes sociales, "hay que poner el cuerpo".