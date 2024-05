En la ciudad costera de Mar del Plata, desde hace 47 años, un hombre lleva adelante una tarea aparentemente simple pero profundamente significativa: registrar los resultados de todos los torneos de fútbol argentinos. Walter Donadio, un auténtico fanático del fútbol y ferviente hincha del Club Atlético Independiente, lleva a cabo esta meticulosa labor anotando cada gol, cada victoria y cada derrota en sus cuadernos.

Con un total de 264 torneos registrados en 23 cuadernos, Walter "Trueno" Donadio, como se lo conoce en el mundo del fútbol, construyó un archivo invaluable de la historia del fútbol argentino. Su pasión por el deporte y su devoción por el Rojo de Avellaneda lo llevaron a iniciar esta tarea en 1977, cuando tenía 13 años, y desde entonces mantiene al día sus registros.

Hoy, con Internet y las redes sociales, es fácil conocer los resultados de cada partido casi al instante. Pero cuando Donadio arrancó con esta aventura, la situación era muy diferente. Salvo que se acudiera a una hemeroteca o a la buena memoria de alguien, era complicado conocer los resultados si no se había visto el partido o leído la sección de deportes del diario del día siguiente. La tarea de Donadio, entonces, requería una dedicación y un esfuerzo considerables porque, claro, además de tomar nota, tenía que escuchar o mirar cada uno de todos los partidos que se jugaban.

"Tenía un tío que se había comprado un Wincofón que tenía radio y que era un lujo para la época. Entonces me acuerdo de que iba a su casa a escuchar los partidos: los sábados los de ascenso y los domingos los partidos de Primera. Un día para no perderme empecé a anotar los resultados en un cuaderno y cuando terminó la fecha, hice la tabla de posiciones y así a la siguiente semana hasta hoy", relata a iProfesional Donadio sobre la rutina de aquel adolescente que fue cuando inauguró el primer cuaderno.

Pero además, cuando Donadio comenzó, en 1977, el fútbol argentino se resumía en dos torneos principales: el Metropolitano y el Nacional. Hoy en día, el panorama es mucho más complejo, con al menos una docena de torneos y competiciones que se disputan a lo largo del año. Sin embargo, esta evolución no lo desmotivó; al contrario, perfeccionó el modo de ordenar los datos para que entraran en las pequeñas hojas y continuó con su misión, aunque reconoce que ahora ya no miran todos los partidos. "Solo miro los que más me interesan y los resultados de los partidos que no miro, los busco y los anoto", aclara.

Además de su labor como archivista aficionado, Donadio participa activamente en el mundo del fútbol. A sus 60 años, como en sus años de juventud, cuando jugaba en la Liga marplatense, sigue disfrutando de las canchas de Mar del Plata como miembro del equipo de veteranos Peña Roja de Independiente. Cada semana, "Trueno", como lo apodó alguna vez un periodista, se une a sus compañeros de equipo para jugar de delantero con la camiseta 9, manteniendo viva su pasión por el juego en cada partido.

No en cuadernos, pero sí en su celular, lleva el registro de los resultados de todos los partidos que Peña Roja jugó desde su fundación hace 8 años, incluyendo a los goleadores. Hasta la fecha, "Trueno" es el máximo goleador del equipo, con 86 goles desde que se fundó la liga de veteranos.

La devoción de Donadio por el fútbol argentino se entrelaza con su amor por el Independiente, un vínculo que se fue fortaleciendo a lo largo de los años. Por supuesto, sus registros meticulosos no solo reflejan la historia del deporte en general, sino también la trayectoria y los logros del club de sus amores.

Desde hace 47 años, Donadio lleva el registro de 264 torneos en 23 cuadernos y continúa

Un legado en espera: ¿quién tomará la posta?

Donadio tiene dos hijos y aunque le gustaría que alguno de ellos continuara su misión, cree que no será así. "A veces yo mismo me pregunto hasta cuándo voy a seguir con esto, pero siempre sigo pensando que quizás el día de mañana ellos tomen la posta, pero no creo; es un hobby muy mío", dice.

Sin embargo, mantiene la esperanza de que alguien siga sus registros: "Algún día los voy a tener que regalar y lo van a tener que seguir", dice esperanzado.

Donadio es muy protector de sus cuadernos. "No dejo que los toque nadie más que yo", afirma con determinación. Los cuida como oro porque ya le pasó prestar uno de chico y que le perdieran los recortes de diario que tenía guardados adentro.

Hasta esta entrevista, con iProfesional, confiesa que no mucha gente sabía de este hobby tan particular que mantenía como un tesoro personal.

De puño y letra, en regla y prolijamente confeccionados, sus cuadernos son para Donadio uno de sus tesoros más preciados y, para el fútbol un claro registro de su historia

A pesar de los avances tecnológicos y la disponibilidad de información en línea, Donadio prefiere el método tradicional de mantener sus registros en papel, una práctica que le brinda un sentido de intimidad y conexión con su pasión futbolística. Cada anotación está hecha a mano, meticulosamente y con regla, asegurando que cada detalle esté perfectamente alineado y claro.

Walter Donadio no muestra signos de querer detenerse y, como desde hace 47 años, registrar los resultados de todos los torneos de fútbol argentinos continuará siendo parte de su cotidianeidad. De modo que su colección de cuadernos sin duda terminará siendo un testimonio viviente de su compromiso e inquebrantable pasión y un archivo invaluable sobre la historia del fútbol argentino.