La subasta de la servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Fútbol Club Barcelona desató un interés global sin precedentes, capturando la atención de aficionados y coleccionistas de todo el mundo.

Este pedazo de papel, impregnado con la firma que marcó el inicio de la leyenda de Messi, fue objeto de debate y especulación. La subasta, gestionada por la prestigiosa casa Bonhams, es mucho más que una transacción comercial; es una oportunidad para poseer un fragmento de la historia del fútbol.

¿Por cuánto subastan la servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato?

El pasado 8 de mayo de 2024 comenzó la subasta por la servilleta en la que Lionel Messi firmo su primer contrato con el Futbol Club Barcelona y continuará hasta el 17 de mayo de 2024.

La subasta comenzó en línea y pueden participar personas de todo el mundo. El precio inicial fue de 270.000 dólares, aunque se espera que se superen los 600.000 dólares.

La servilleta en la que Messi firmó su primer contrato debía ser subastada en marzo, pero debido a conflictos internos se debió posponer dos meses. Algunos dirigentes del Barcelona sostenían que se debía exponer en el museo del Barça.

Luego de algunos debates, se concluyó que el "contrato" seria subastado por la reconocida casa de subastas británica Bonhams. La casa Bonhams es una empresa de subastas británica fundada en 1793, lo que la convierte en una de las más antiguas en su rubro. Se especializan en la venta de objetos de arte, antigüedades, joyas, relojes y automóviles clásicos.

Ian Ehling, quien ocupa el cargo de director de la División de Literatura y Escritos Manuscritos en la sucursal de Bonhams en Nueva York, expresó que la servilleta representa un objeto de gran interés para él. En declaraciones recogidas por el diario La Vanguardia, agregó: "Sí, es una servilleta de papel, pero es la famosa servilleta que estuvo en el inicio de la carrera de Lionel Messi. Cambió la vida de Messi, el futuro del FC Barcelona y contribuyó significativamente a crear algunos de los momentos más gloriosos del fútbol, a miles de millones de seguidores en todo el mundo".

¿Cuál es la historia de la servilleta?

La servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Barça tiene la fecha del 14 de diciembre del 2000, cuando el mejor jugador del mundo tenía tan solo 13 años.

Este documento simboliza un acuerdo verbal que Messi y el club de futbol, el cual se formalizó unos días más tarde cuando firmaron un documento legal ante un escribano.

La icónica servilleta lleva la firma de Carlos Rexach, quien en su momento era el secretario técnico del club, Horacio Gaggioli, quien era el intermediario, Josep María Minguella, asesor del presidente Joan Gasprt y por supuesto, Lionel Messi.

El acuerdo se firmó en el Club Tennis Pompeia, un club deportivo de Barcelona.

En el papel se puede leer en tinta azul "En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".

Desde aquel entonces, la servilleta estuvo en el poder del argentino Horacio Gaggioli, hasta que se decidió subastarla.

Un peculiar contrato escrito en una servilleta común marcó el inicio de una leyenda. El diario catalán La Vanguardia, relata la singular manera en que el FC Barcelona se aseguró el talento del joven Lionel Messi, quien a sus 13 años ya deslumbraba con su juego.

Carles Rexach, entonces director técnico del club, quedó cautivado por las habilidades de Messi tras verlo en un video y no dudó en tomar una decisión audaz. En el Club de Tennis Pompeia, el 14 de diciembre del 2000, Rexach plasmó en una servilleta un compromiso para fichar al prometedor jugador.

A pesar de las dudas de algunos miembros de la directiva sobre el potencial de Messi debido a su baja estatura, Rexach confió en su instinto y firmó el acuerdo junto a Horacio Gaggioli, representante del futbolista en ese momento.

"Sabíamos que ese papel no valía nada, que no tenía un valor legal, pero sí mostraba contundentemente mi compromiso", afirmó Rexach. "En cierto modo, también era un alivio, ya que la situación de Messi no era fácil."

La decisión de Rexach resultó trascendental. Messi, quien al principio enfrentó dificultades en su adaptación al club, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, llevando al Barcelona a conquistar numerosos títulos y dejando un legado imborrable.

La servilleta, hoy en día una reliquia invaluable, representa el inicio de la carrera extraordinaria de Lionel Messi y un recordatorio del poder de la visión y la determinación para cambiar el curso de la historia.