Cuál es el mejor Spider Man, es un debate que a lo largo de los últimos años atrapó a miles de fanáticos de este superhéroe. Si bien puede tratarse de una discusión por demás subjetiva, fue la Inteligencia Artificial (IA) la que dio su veredicto.

En concreto, la IA realizó un análisis de las interpretaciones de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, en sus respectivas películas interpretando al Hombre Araña, para tener un veredicto.

Según la Inteligencia Artificial, Tom Holland es el mejor Spider-Man

La conclusión de la Inteligencia Artificial es que Tom Holland es el mejor de estos tres Spider Man. Hasta el momento, este actor protagonizó tres películas del superhéroe arácnido (Homecoming -2017-, Lejos de casa -2019- y No Way Home -2021-).

Entre las virtudes que la IA le reconoce a Holland como Spider-Man, se destaca su "dominio de la esencia". "Tom Holland ha logrado capturar la esencia dual de Peter Parker y Spider-Man de manera excepcional. Su interpretación refleja a la perfección la juventud, el carisma y la valentía que caracterizan al personaje, tanto en su faceta como estudiante como en su rol de superhéroe", detalla.

"La impecable integración de Holland al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha sido un factor clave en su éxito. Su Spider Man ha conquistado tanto a la crítica como al público, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la franquicia", agrega.

Además, destaca la evolución de Holland como el Hombre Araña a lo largo de las películas. "Su habilidad para adaptarse a diferentes situaciones y desafíos, tanto dentro como fuera del traje, ha sido fundamental para su éxito", subraya.

La inteligencia artificial eligió a Tom Holland como el mejor Spider Man

"El dominio de Holland sobre el personaje no ha pasado desapercibido. Tanto los fanáticos como los críticos han aclamado su interpretación, consolidándolo como el Spider-Man de la era moderna", agrega.

"Logró superar a sus predecesores"

La Inteligencia Artificial, de todas formas, también resaltó las actuaciones de sus predecesores: "Es importante reconocer que Tobey Maguire y Andrew Garfield también han dejado su huella en la historia de Spider Man. Cada uno aportó su propio estilo y enfoque único al personaje, enriqueciendo el legado del Hombre Araña".

Si bien Maguire y Garfield brillaron en su momento, el análisis de la IA determinó que Tom Holland logró superar a sus predecesores. Su impecable interpretación, su integración al MCU y su conexión con el público lo convierten en el Spider-Man definitivo, al menos por ahora.

De hecho, el propio Tom Holland destacó la importancia que Spider Man tiene para él: "Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. Así que no haré otra película simplemente por el hecho de hacer otra. Tendrá que valer la pena para el personaje". Y, en ese marco, no descartó volver a ponerse en la piel del Hombre Araña.