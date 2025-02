Parecen escenas de una película pero sucedió de verdad: un turista chileno casi es tragado por una ballena en el Sur de su país mientras hacía packrafting con su padre, que se encontraba a tan solo unos metros de él, filmando toda la secuencia. El protagonista de esta increíble historia es Adrián Simancas, un joven de 24 años que se encontraba practicando kayak junto a su padre, Dell Simancas, en la Bahía Águila, cerca de Punta Arenas. Mientras remaba tranquilamente, una ballena jorobada emergió de las profundidades y lo sorprendió por completo, dejándolo atrapado en su boca por unos instantes angustiantes.

El padre quedó tieso por unos instantes, que deben haber parecido eternos para él, pero cuando vio que volvió a aparecer en la superficie, comenzó a intentar tranquilizar a su hijo. "Vente, vente. Tranquilo, agarrá el bote. Tranquilo, no te subas, agárralo. Tranquilo, ya voy", repitió incansablemente mientras la ballena seguía merodeando la zona, aunque ya sin ánimos de atacar a los turistas. "Pensé que me había tragado", fue lo primero que atinó a decir el hijo cuando por fin pudo alcanzar el bote de su padre.

El video del momento en que una ballena casi se come a un turista chileno

El video del incidente muestra el momento exacto en que la ballena emerge y "traga" al joven, para luego expulsarlo y desaparecer en el mar. Las imágenes son impactantes y han generado una ola de reacciones en internet, con muchos usuarios expresando su incredulidad y otros debatiendo sobre la peligrosidad de este tipo de encuentros.

Si bien este tipo de incidentes son poco comunes, no son inéditos. En el pasado se han registrado casos similares en diferentes partes del mundo, aunque la mayoría de las veces las ballenas no tragan a las personas por completo o las escupen rápidamente.

Este suceso ha servido para recordar la importancia de tomar precauciones al navegar en zonas donde habitan ballenas y de respetar su espacio. Las autoridades y organizaciones de conservación marina han reiterado la necesidad de mantener una distancia prudencial de estos animales y de seguir las recomendaciones de los expertos para evitar encuentros peligrosos.

Qué dijo el chileno que casi es comido por una ballena

Tras la viralización del video, Adrián y Dell Simancas, hijo y padre protagonistas del suceso en cuestión, hablaron en numerosos canales de televisión para contar en primera persona qué fue lo que pasó. "Llegamos a la Bahía El Águila, y terminando la Bahía comenzó un mal tiempo repentinamente, como pasa en Magallanes, que aunque el pronóstico diga una cosa, puede ser cambiante. Empezaron a levantar unas olas como emocionantes, y entonces dije: ‘voy a empezar a grabar acá’, y cuando pongo la cámara, escucho como si reventara una ola fuerte detrás de mí. Me pareció extraño, y cuando volteo no veo a Adrián ni a su packraft, y en ese momento me preocupé. A los tres segundos vi que salió disparado a la superficie, y atrás de él, su packraft. Y después vi una aleta, y supuse que era una ballena", contó Dell Simancas, el padre, a la CNN en Chile.

Luego llegó el testimonio más esperado, el de Adrián en primera persona: "Nunca había visto una ballena. Sentí un golpe que venía desde atrás y me levantaba un poco, pensé que podía ser una ola pero era muy fuerte. Cuando volteo siento en mi cara una textura babosa, y alcanzo a ver colores azul oscuro y blanco. Algo que se aproxima desde atrás, me cierra y me hunde. Pensé que no podía hacer nada e iba a morir, no sabía qué era. Pero estuve un segundo en esa incertidumbre. Pensé que me había tragado, pero las ballenas no se tragan a la gente, tienen un esofago muy pequeño y tienen un mecanismo por el cual suben a la superficie y agarran todo lo que encuentren, y lo que les sirve se lo dejan en la boca, y lo que no, lo escupen", cerró.