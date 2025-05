Los hábitos saludables, la buena alimentación y el entrenamiento físico tienen un lugar cada vez más destacado en la vida de las personas. Y eso se refleja también en los contenidos que se ven en las redes sociales.

Es el caso del usuario de TikTok Charlas.fit, quien entrevista a personas a las que ve bien físicamente en la vía pública y les pregunta por su entrenamiento, sus hábitos saludables y cómo se mantienen en forma.

En uno de sus videos, mostró la historia de Luis. Un hombre de 70 años que se muestra en muy buena forma física y quien reveló los secretos para mantenerse así a su edad.

Tiene 70 años y reveló los secretos para mantenerse impecable físicamente

Cómo entrena, qué come, de qué trabajó y qué deportes hizo a lo largo de su vida. Esos fueron algunos de los tópicos que repasó este hombre de 70 años en la entrevista con el canal Charlas.fit.

Luis contó que tiene 70 años y reveló que hace deporte desde que tiene 11. Al explicar cómo mantiene su buena forma física, señaló: "En realidad, entreno cinco o seis veces por semana. Alterno salir a caminar, subir escaleras del edificio de casa y después, hacer calistenia".

"En cuanto a la alimentación, varío: carne, fruta, verdura. Todo variado. El secreto es tener disciplina, ser consistente y no aflojar", agregó.

Consultado por cuál es el secreto para llegar en ese estado a los 70 años, sostuvo: "Jugué al rugby hasta los 53 años. Después seguí haciendo ejercicio porque la actividad física la tengo incorporada. Hace no solo a la salud física, sino también a tu salud mental. Nunca aflojé. Después me puse a hacer montaña, a hacer andinismo".

Al repasar su vida laboral, explicó que es ingeniero industrial: "Hoy estoy retirado y vivo tranquilo. Entrené toda mi vida. Desde los 11 años no aflojé nunca, salvo por alguna lesión".

Y finalmente, al dejar un consejo, subrayó: "A mucha gente le cuesta hacer esto. Pero básicamente porque no tiene disciplina. Pero cuando lo empezás a hacer te empezás a sentir cada vez mejor. Al principio cuesta, pero después a la larga y con los años te das cuenta de todos los beneficios que implica. El secreto es no aflojar. Hacer lo que te divierte, lo que te gusta, pero mantenerte activo. Incluso con caminar solo ya te vas a sentir mejor".

La historia del influencer que se volvió viral por entrevistar a personas "fit"

En su cuenta de TikTok, Charlas.fit tiene más de 178.000 seguidores y decenas de entrevistas que acumulan millones de reproducciones.

Según explica a iProfesional su creador Ian Lutz Fogar, las repercusiones de los videos fueron "casi instantáneas". "Ya los primeros tres videos que subí juntaron millones de reproducciones. Esto fue en febrero de 2024, y desde entonces no dejé de crear contenido. La viralización arrancó en TikTok y, semanas después, también en Instagram", aseguró.

"Fue increíble ver cómo la cuenta crecía cada vez más. Al principio, grabar me daba muchísima vergüenza y tenía muchas dudas sobre subir contenido a las redes. Pero cuando noté el crecimiento constante, me fui soltando y hoy en día disfruto mucho más el proceso", subrayó.

Y contó cómo surgió la idea de grabar este tipo de videos: "Esto ya lo hacía antes, pero sin una cámara de por medio. Siempre que veía a alguien con un físico trabajado a mi manera de ver, me acercaba a preguntarle sobre su entrenamiento y su alimentación. Lo hacía por curiosidad personal, hasta que un día pensé: ¿y si lo grabo y lo subo a redes?".

"Lo que pasó después confirmó que no era el único interesado en esas respuestas. Lo que más me gusta del proyecto es que no tiene límites: la gente entrevistada es súper variada en edad, disciplinas y profesiones. Creo que lo que más engancha es que no es una entrevista estructurada ni formal, sino una charla natural, de igual a igual, en la calle. A veces hasta me cruzo con famosos, lo que suma un toque de sorpresa y diversión", remarcó.

Y concluyó: "Mi objetivo con esta cuenta es promover hábitos saludables de una manera distinta y entretenida. Siento que la información se capta mucho mejor cuando se transmite de forma espontánea, a través de la experiencia de otros, en una conversación relajada. No es lo mismo que un profesional explicando todo en un video serio y monótono".