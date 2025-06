Falta muy poco para el Día del Padre ya que como todos sabemos esta festividad familiar y tradicional se celebra cada año en el mes de junio, aunque por lo general siempre cae un día distinto ya que, al ser una fiesta para celebrar en familia, está pensada para que siempre caiga un domingo, en esta nota te vamos a contar qué fecha cae el Día del Padre en este 2025 para que vayas preparando el regalo y una linda sorpresa para tu papá.

El Día del Padre es una festividad muy importante en el país ya que es un día de homenaje a todos los padres de familia en cada país, es una ocasión perfecta para agasajar a nuestros papás, cocinarles algo rico, darles un regalo y, sobre todo, dedicarles un día entero para pasar tiempo con ellos en familia para agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Pero, ¿por qué se celebra el Día del Padre particularmente en el mes de junio? ¿Cuál es la historia detrás de esta fecha tan especial?

Cuándo cae el Día del Padre en 2025

El Día del Padre no cae siempre el mismo día ya que se diseñó para que siempre caiga un domingo y así, al no ser feriado nacional, todas las familias puedan festejarlo ya que es un día no laborable para la mayoría de la población. Lo importante que hay que saber es que está pensado para que siempre caiga el tercer domingo de junio en cada año.

Esto significa que este año el Día del Padre va a caer el domingo 15 de junio de 2025, ya que el primer domingo del mes cae el 1 de junio y el segundo domingo cae el 8 de junio, por lo que el tercero cae 15 de junio. Ese domingo 15 se festejará el Día del Padre y se podrá aprovechar para hacer un asado al mediodía o un festejo en familia o incluso salir a pasear y disfrutar el día entero.

Cuál es la historia del Día del Padre y por qué se celebra en esa fecha

Esta historia se remonta a 1.909 en Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, con una mujer llamada Sonora Smart Dodd, hija de un granjero y veterano de la guerra civil, llamado William Smart, cuya esposa y madre de Sonora, había fallecido durante el parto de su sexto hijo, por lo que él tuvo que criar a sus seis hijos solo.

Resulta que ella acudía al Templo Metodista Central United Methodist Church en Estados Unidos y fue a la celebración que realizaba el segundo domingo de mayo por el Día de la Madre. Ella planteó que los padres también merecían su propio día por todo el esfuerzo que hacían y propuso festejarlo el día del cumpleaños de su padre en honor a él, el 6 de junio.

La Iglesia aceptó la propuesta, pero dijo de pasarlo para el tercer domingo de junio para que no quedase tan cerca del Día de la Madre y así fue como se fue expandiendo cada vez más por el país, hasta llegar los oídos de otros países incluso que lo incorporaron como fecha oficial.

Argentina originalmente tenía su propia celebración el 24 de agosto por el nacimiento de Mercedes de Martín Escalada, hija de José de San Martín, conocido como el "Padre de la Patria" de Argentina. Sin embargo, en la década de 1.960 en Argentina decidieron acoplarse a los demás países que adoptaron la fecha de Estados Unidos y a partir de ahí en nuestro país se empezó a celebrar esta fecha festiva el tercer domingo de cada mes de junio.