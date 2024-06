Si tu plan es regalar un vino, que sea tinto, que esté bueno y que no sea tan conocido, entonces chequeá esta selección que hicimos para el Día del Padre.

Son 12 etiquetas que van desde los 8 mil pesos y escalan hasta los casi 90.000 pesos pero que tienen un punto en común: los 12, en su categoría de precios, están muy buenos:

Quimerino Tinto 2023 | Achaval Ferrer | $19.500

Un vino realmente diferente y de una "arquitectura" compleja, por sus variedades, terruños y vinificación. Se trata de un blend elaborado con uvas Pinot Noir, Malbec, Syrah y Sauvignon Blanc, de orígenes como Los Chacayes y Gualtallary, en Valle de Uco (un poco del Malbec proviene de Luján de Cuyo), con fermentaciones por separado, en tanques de concreto y de acero, para preservar la energía de la fruta. En nariz, bien expresivo, con notas de frutas rojas y negras y capas y de especias y hierbas. Los enólogos buscaron frescura y verticalidad y lo consiguieron: jugoso, compacto, fluido y muy bebible. Un blend tinto bien diferente y a precio competitivo.

Antisynthesis Parcela Río Seco 2022 | Finca Sophenia | $36.800

Puede que estemos ante uno de los vinos del año. Se trata de un field blend conformado por una variedad tinta y una blanca. Y decimos field blend por su historia particular: hace unos años, en la finca que poseen en Gualtallary, injertaron el Cabernet Franc sobre el Sauvignon Blanc, pero no prendieron el 100% de las plantas (como es normal) y decidieron comenzar a cosechar todo junto y elaborar un corte muy particular. Luego de varias pruebas y microvinificaciones, dieron con la proporción que buscaban: 6% de racimos enteros de Sauvignon Blanc. El resultado es un vino con una paleta compleja, donde en primer plano abundan las especias y las hierbas aromáticas, recién cuando se va abriendo, se expresa más la fruta. Suceden muchas cosas en el paladar: muestra un lindo graso, con taninos firmes, que le dan cuerpo, y muy buena textura. Corre por el centro con algo de tensión y una buena energía ácida. Su centro de boca es bien expresivo, con más de esas hierbas y especias. Final vibrante.

Thibaut Delmotte Assemblage GSM 2022 | Familia Delmotte | $17.500

El enólogo francés Thibaut Delmotte encontró su lugar en Salta hace más de 20 años. Cuenta que, cuando probó por primera vez los vinos de los Valles Calchaquíes, la mente viajó al Ródano y a sus emblemáticos cortes. Por eso, siempre tuvo ganas de plantar algunas variedades típicas de esa región de este lado del mundo. Y, con su proyecto personal, lo hizo realidad: este blend nacido en Payogasta, conjuga las variedades Garnacha, Syrah y Mourvèdre. Fermentan todas por separado y luego se realiza el corte final. El resultado es un blend complejo, súper expresivo, dominado por las especias, la fruta negra y que deja flotando un trazo herbáceo. Largo, muy largo, con taninos presentes, fluir compacto y preciso. Final súper fresco, de la mano de una rica acidez y una sensación herbácea que se prolonga un largo rato.

Itzae Red Blend I | Puerta del Abra | $ 82.000

Este corte nace en una zona definitivamente nueva para la vitivinicultura argentina, como es Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, pero que vendimia tras vendimia se va haciendo un lugar en el mapa vitivinícola. De hecho, este terroir ya fue reconocido como Indicación Geográfica. La bodega viene trabajando desde hace tiempo estudiando los suelos, donde detectaron una importante presencia de calcáreo, a lo que se suma un microclima particular, donde confluye el efecto de las sierras y la influencia oceánica. Sobre este blend, hay un poco de misterio: desde la bodega prefieren no hablar de variedades ni proporciones y se limitan a contar que bajo este nombre, embotellarán lo mejor de cada añada. Catamos esta primera edición y nos encontramos con un tinto elegante, expresivo y complejo, con notas bien marcadas e intensas de frutas rojas y negras, especias y un fondo herbáceo bien definido. La barrica, sin tapar la materia prima, está presente y complejiza. De paladar sabroso, con taninos firmes, maduros y de pulso dulce y una rica acidez, bien ensamblada, que le da empuje. Un buen exponente de un terroir al que hay que seguirle el rastro.

Trivento Stratus 2021 | Trivento | $40.000

La bodega, junto al enólogo Germán Di Cesare, vienen de prestar su nuevo ícono en Buenos Aires. Se trata de un corte nacido en el Valle de Uco, que conjuga un 70% de Malbec de tres diferentes terruños (Los Chacayes, Altamira y Gualtallary) y suma 20% de Cabernet Franc de Altamira y 10% de Merlot de Gualtallary. En una primera capa, surgen notas de fruta negra y roja madura, sobre un fondo bien, bien especiado. A medida que oxigena, la barrica sutil da paso a una fruta más definida. Se nota un muy buen balance entre fruta y volumen. Excelente volumen y algo de carnosidad pero con una fluidez notable. En su medio de boca, la fruta se vuelve más crocante -mostrando el carácter una vendimia fresca-, mientras que la energía ácida lo empuja en un recorrido tenso y jugoso. Cierra con una agradable textura granulosa. Súper bebible y equilibrado, con una suma de detalles que lo hace ideal para tenerlo en la copa e ir oxigenándolo. Por lo que ofrece, excelente relación calidad-precio.

Apuntes Valle de Canota Cabernet Sauvignon 2020 | Luigi Bosca | $37.500

Es un terroir poco conocido pero del cual se hablará más. Ubicado al norte de Mendoza, en 2020 se convirtió en Indicación Geográfica y su potencial es enorme: Pablo Cúneo, director de Enología de Bodega Luigi Bosca, explicó a Vinos & Bodegas que la IG Valle de Canota "tiene unas 17.000 hectáreas; sin embargo, hay cultivadas entre 10 y 20 hectáreas". Y este Cabernet Sauvignon es un gran exponente que resume muy bien la altísima calidad que se puede lograr en esa parte no tan tradicional de Mendoza para la vitivinicultura. La fruta en este vino -poco y nada pirazínico- se siente más negra y las especias y las hierbas aromáticas dominan las primeras capas. Sabroso, de paso envolvente, con una delicada textura y un largo final.

Goleador 9 Blend | Notti Magiche Wines | $16.335

¿Hay vinos bilardistas? Tal vez estemos ante uno que sí lo es. El enólogo Bernardo Bossi Bonilla le pone la firma a este blend de etiqueta ultra llamativa que encierra un clásico corte con base de Malbec y Cabernet Sauvignon. El espíritu del proyecto es que el vino cumpla con la misión para la que nacieron los vinos: que sean ricos y bebibles. Punto. Y este blend respeta esa premisa: hay mucha fruta roja y negra que se sienten con la madurez justa, y un fondo con algo de especias. En boca tiene músculo y carnosidad pero taninos se sienten bien redondos y sin aristas. Fluye y cierra con un final fresco.

3Sapas Gran Reserva Malbec 2021 | 3Sapas | $20.900

El nombre del proyecto llama la atención. Se trata del acrónimo que proviene de la frase "Tres suizos al pie de los Andes", que básicamente resume la historia de este proyecto: tres amigos del exterior que se enamoraron de Mendoza y decidieron elaborar vinos con base en Tupungato, Valle de Uco. Un dato de color extra es que si llegás a comprar y probar este Malbec, en un par de décadas alguien estará disfrutando de la sombra de un árbol, dado que por cada botella comercializada, asumieron el compromiso de plantar un árbol en zonas deforestadas. Pero hablemos de este Malbec, bien Malbec, con muchísima fruta roja madura, trazos florales y una madera que aporta una punta de especias dulces. En boca es voluminoso, pero no peca de ser demasiado estructurado. La clave puede estar en que es más jugoso que graso y también en sus taninos, sin aristas y redondos. No es el clásico Malbec goloso pero también está lejos del Malbec mordiente y filoso. En ese punto intermedio se mueve con soltura.

Universo Paralelo Cabernet Sauvignon 2021 | Universo Paralelo | $50.000

Universo Paralelo es un gran nombre para este proyecto. ¿Por qué? Porque fue creado por un miembro de la quinta generación de la familia bodeguera López (Ignacio Pasman) y el enólogo de la bodega, Juan Pablo Díaz; y si bien no es literalmente un vino de López, entraría en el "metaverso" de esta tradicional bodega. Este Cabernet Sauvignon de edición limitada proviene de Agrelo, en Lujan de Cuyo y propone un estilo de fruta madura, concentrada, con una paleta que suma notas especiadas y recuedos a pimiento. La crianza tiene un rol protagónico, aportando recuerdos a especias dulces. De buen volumen, con taninos pulidísimos, bien redondos y sedosos y un centro de boca donde se potencia esa fruta. La fruta, los taninos maduros y la madera se conjugan en un final de agradable sensación dulce, sin cansar el paladar.

Capítulo Dos Pinot Noir 2022 | Ruca Malen | $8.130

Un Pinot Noir 100% de Los Árboles, en Valle de Uco, del que se elaboran unas 4.000 botellas por añada. En este Pinot Noir encotramos un vino limpio, con capas muy finas, donde aparece la fruta roja sanamente madura y ese perfil bien herbal. En boca es fluido con buena textura y una energía fresca. Bebible, sin dejar de ser complejo y elegante. Lo interesante de este Pinot Noir es que confirma que no es una condición excluyente que la variedad entregue un perfil asociado a notas como sotobosque o trufas. El Pinot Noir que se elabora en buena parte de la Argentina cuenta otra historia que poco tiene que ver con el clima húmedo y nuboso que puede encontrarse en las zonas más prestigiosas de Francia. En conclusión: el Pinot Noir que se produce en las zonas frías de Mendoza tiene su reputación bien ganada, en base a un estilo propio y sin copiar a nadie.

Nodo Tierra Malbec 2022 | Nodo Wines | $22.000

El sommelier Guillermo Carnevali, junto a Christian Agelán y el enólogo Matías Macías, crearon una familia de vinos de Gualtallary que busca reflejar de manera precisa, la singularidad del terruño. Muchos proyectos lo pregonan, pero no todos logran plasmar esto en cada botella. Si bien el proyecto surgió hace unos años, este Malbec no deja de ser novedoso: es un complejo rompecabezas elaborado a partir de Malbec de dos suelos (arenosos y pedregosos) y fermentados en diferentes recipientes (piletas de concreto, barricas usadas y barricas nuevas), con y sin ramo entero; además de incorporar una dosis de Merlot y Cabernet Sauvignon. El resultado es un vino limpio, con capas muy finas, que suman frutas rojas y negras y trazos herbales. Un punto interesante es que no es un vino más "gualtallarista que Gualta". Es decir, se nota que no trataron de llevar todos los atributos del terroir al extremo: se palpa la textura pero es delicada, no hay una tiza explosiva al final del paladar. La tensión le da empuje pero con delicadeza, sin urgencias. La frescura se percibe de punta a punta pero sin reclamar un papel protagónico principal. Todo esto hace al balance. Un gran vino de sed, bien actual pero que no peca de modernoso

Vilma Fuego Blanco Gran Syrah | Fuego Blanco | $75.000

¿Hace cuántos años que no se lanza al mercado argentino un gran Syrah? La cepa, que tuvo su época de auge y caída, viene volviendo a ganar terreno de la mano de pequeños proyectos. En Jujuy, por ejemplo, hay productores elaborando excelentes Syrah. Y también en el Valle de Pedernal, en San Juan, donde nace esta etiqueta que es fruto de un minucioso trabajo de microvinificaciones de diferentes componentes y de un largo período, de hasta 18 eses, de guarda en recipientes de concreto, hasta el corte final. Es un Syrah que habla más de zonas frescas que de los clásicos valles sanjuaninos, donde la nota cárnica estaba más a flor de piel. La paleta, en este ejemplar, está dominada por la fruta negra y suma notas especiadas y herbáceas. De paladar pleno, con taninos firmes que aportan mucha textura y una energía ácida que suma filo. Un vino que todo fan del Syrah debería probar.