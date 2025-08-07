La edición número 51 del festejo de un ícono argentino como lo es el salame tendrá lugar en la provincia de Córdoba, donde se elegirá al Rey del Salame

El salame casero es mucho más que un simple embutido en Argentina. Es un ícono de la gastronomía, un símbolo de la tradición y el encuentro familiar, y un producto que en ciertas regiones del país se eleva a la categoría de arte. Y si hay un lugar en el que se celebra con pasión este manjar, es en Oncativo, Córdoba, la "Capital Nacional del Salame Casero". Allí se llevará a cabo, como cada año, la Fiesta Nacional del Salame Casero, un evento que promete ser una jornada inolvidable de sabor, música y tradición.

La edición número 51 de esta fiesta se desarrollará durante el próximo fin de semana largo de agosto, del 15 al 17 de agosto, en el Club Deportivo y Cultural Unión. El festival, que espera recibir a miles de personas, tendrá una gran feria principal con entrada completamente gratuita, donde los asistentes podrán deleitarse con la mejor gastronomía y propuestas regionales.

Fiesta Nacional del Salame Casero en Oncativo: qué habrá

La feria de la Fiesta Nacional del Salame Casero ofrecerá una experiencia gastronómica imperdible. En sus stands, los visitantes podrán encontrar no solo los populares salames de Oncativo, sino también una gran variedad de propuestas en los food trucks, y delicias de la región. Además, un sector especial estará dedicado a emprendedores y productores locales, que mostrarán sus creaciones artesanales.

Para los más chicos, la fiesta también tiene un espacio reservado, con una zona de juegos y actividades pensadas para ellos. Para el público en general, la feria contará con shows en vivo y la participación de una gran selección de artistas invitados, entre los que se destacan Señor Francés, The Covers, Boulevard, Facundo Castillo, California Blue, Coplas Folklore y Destino San Javier.

La ciudad de Oncativo, en Córdoba, se prepara para recibir la Fiesta Nacional del Salame Casero

El cierre de la celebración se realizará con el tradicional almuerzo del domingo 17 de agosto, un evento especial con entradas limitadas que promete ser el plato fuerte del festival. Los asistentes podrán disfrutar de un delicioso almuerzo, música en vivo y el gran cierre a cargo de Fernando Bladys. Las entradas para el almuerzo tienen un valor de $65.000 para adultos y $25.000 para menores (hasta 11 años), y se pueden adquirir en la gerencia del Club Unión o por teléfono.

El salame de Oncativo, un campeón nacional

El prestigio del salame de Oncativo no es casualidad. De hecho, en el marco de la reciente feria gastronómica Caminos y Sabores, la marca Don Ramón, de esta localidad cordobesa, fue reconocida por tercer año consecutivo como el mejor salame picado grueso de Argentina.

Alexis Bartoloni, presidente de la empresa que este año celebra sus 25 años de trayectoria, expresó su alegría al recibir el galardón: "Creo que hoy, más que nunca, queda claro que el salame de Oncativo, provincia de Córdoba, ha llegado para conquistar los paladares de todos los argentinos". Este reconocimiento a un producto tan arraigado en la cultura local refuerza la importancia de la Fiesta Nacional del Salame Casero, que cada año celebra la tradición, el trabajo y el sabor que hacen de Oncativo un verdadero ícono en el mapa de la gastronomía argentina.