El joven jugador argentino fue presentado en el Santiago Bernabéu como una de las grandes promesas de la temporada para el club blanco

Franco Mastantuono, mediapunta argentino, fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid y ya se suma al primer equipo bajo la dirección de Xabi Alonso. Hasta ahora, Mastantuono se entrenaba de manera individual, separado del resto de la plantilla.

El futbolista proviene de River Plate, club donde se formó y debutó profesionalmente. Su incorporación al Real Madrid implica la transición a un equipo con plantilla estructurada y competencia interna por los puestos de titular. Hasta consolidarse en el equipo, Mastantuono podría desempeñar funciones de apoyo, participar en algunos partidos como relevo o cubrir roles puntuales en distintos compromisos oficiales.

La presentación oficial se realizó en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, con la participación del presidente del club, Florentino Pérez, quien le dio la bienvenida. Mastantuono se suma a otros jugadores jóvenes que recientemente fueron presentados de manera oficial, siguiendo la política del club de incorporar talentos provenientes de ligas sudamericanas y europeos emergentes.

El jugador usará el número 30 en su camiseta, el mismo que lucía en River. Previamente se especuló que podía utilziar el dorsal 9, previamente asociado a Kylian Mbappé. Mbappé, a su vez, habría tomado el número 10, dejado disponible tras la salida de Luka Modric, pero el misterio quedó finalmente develado.

Detalles del contrato y costo del fichaje de Franco Mastantuono al Real Madrid

Mastantuono firmó un contrato por seis temporadas con el Real Madrid, con vigencia desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031. Su salario neto anual será de 3,5 millones de euros. Esta cifra lo sitúa en el tercer escalón salarial dentro del club, por encima de otras jóvenes promesas de equipos europeos.

El costo total de su traspaso, que incluye la transferencia desde River Plate, impuestos y comisiones, asciende a 63,2 millones de euros. Según información publicada por medios especializados, esta operación constituye la venta más cara en la historia del fútbol argentino.

La cláusula de rescisión establecida por el club madrileño se sitúa en 500 millones de euros, cifra destinada a proteger su contrato frente a posibles ofertas externas. Otros informes elevan esta cifra a 1.000 millones, con el objetivo de consolidar su permanencia en el equipo.

El contrato de Mastantuono establece obligaciones económicas y deportivas que se ajustan a los estándares de fichajes de jóvenes promesas en clubes europeos de primer nivel. Las condiciones incluyen salario base, bonificaciones por rendimiento, primas de fichaje y cláusulas de rescisión que pueden modificarse en revisiones periódicas del contrato, previstas generalmente cada dos o tres años, según la trayectoria deportiva del jugador.

Perspectivas deportivas y económicas

Con su incorporación al Real Madrid, Mastantuono experimentará un aumento significativo en sus ingresos. Aun así, su salario inicial se encuentra por debajo de los percibidos por las figuras principales de LaLiga, Premier League, Serie A y Bundesliga. Antes de su llegada a Europa, ya figuraba entre los futbolistas mejor remunerados de River Plate y de la liga argentina.

Se estima que, considerando su contrato actual, los ingresos por su transferencia y primas asociadas, su patrimonio neto superará los 4 millones de euros durante su primer año en Madrid. En caso de cumplir el contrato completo hasta 2031, y sin contabilizar ingresos por publicidad, primas por títulos o variables de rendimiento, su patrimonio podría alcanzar entre 20 y 22 millones de euros.

El Real Madrid ha considerado aspectos logísticos y de residencia en la planificación de su incorporación. Mastantuono podría instalarse en zonas exclusivas de Madrid, como La Moraleja, donde residen algunos jugadores del primer equipo. Esta zona se encuentra a 13 kilómetros de Valdebebas y a 11 kilómetros del Santiago Bernabéu, lo que facilita los desplazamientos a entrenamientos y partidos.

Estrategia del Real Madrid con jóvenes promesas

El fichaje de Mastantuono se enmarca en la estrategia del Real Madrid de integrar jugadores jóvenes en el primer equipo. El club de Chamartín mantiene una plantilla con promedio de edad por debajo de los 25 años, con el objetivo de combinar experiencia y juventud. Mastantuono se suma a un grupo de jóvenes talentos que incluyen tanto jugadores provenientes de academias internas como fichajes recientes del exterior.

La política deportiva del club se centra en el desarrollo progresivo de jóvenes promesas, asegurando minutos de juego, participación en entrenamientos y seguimiento individualizado. En este contexto, Mastantuono deberá adaptarse a las exigencias tácticas de Xabi Alonso, a la intensidad de los entrenamientos y a la competencia interna por la titularidad en partidos de LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas.

El Real Madrid mantiene un seguimiento constante de su rendimiento, con análisis técnicos y físicos que determinan su progreso en el primer equipo. Su participación inicial dependerá del calendario de partidos, necesidades estratégicas y evaluación del cuerpo técnico sobre su adaptación al equipo y a la exigencia de competiciones internacionales.

Desde el punto de vista financiero, el club asegura una inversión significativa, con expectativas de retorno a mediano y largo plazo, tanto en el rendimiento deportivo como en la valorización del jugador. La cláusula de rescisión elevada busca proteger esta inversión, evitando ofertas externas que puedan alterar la planificación del club. De manera paralela, la incorporación de Mastantuono refuerza la proyección del Real Madrid hacia una plantilla más joven y competitiva. Su perfil deportivo incluye capacidad de adaptación a distintos sistemas tácticos, lo que amplía las opciones del entrenador para armar la alineación y ajustar la estrategia durante los partidos.

El seguimiento mediático del fichaje se mantiene activo, con información sobre salario, cláusula de rescisión, número de camiseta y detalles de su presentación. Esta cobertura permite anticipar el impacto económico y deportivo de su incorporación, así como la respuesta de aficionados, medios de comunicación y especialistas en fútbol.

Integración de Franco Mastantuono al primer equipo del Real Madrid

La llegada de Mastantuono se produce en un momento clave de la temporada, coincidiendo con la preparación para competiciones oficiales. El cuerpo técnico definirá su participación en los primeros encuentros, evaluando su rendimiento en entrenamientos, amistosos y compromisos oficiales. El jugador deberá cumplir con los protocolos internos del club, participar en actividades de integración y mantener seguimiento físico y nutricional de acuerdo con los estándares del equipo.

La integración de jóvenes talentos al primer equipo implica ajustes tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Mastantuono tendrá que equilibrar la presión mediática con la adaptación al estilo de juego del club, la relación con compañeros y la planificación de su carrera deportiva en un entorno de alto rendimiento.