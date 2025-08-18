La película de Guillermo Francella que es furor en los cines convocó a más de 400.000 espectadores en tan solo cuatro días en cartelera

La película Homo Argentum, de los directores Cohn Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, es furor en los cines. Según los datos de la consultora Ultracine, entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto, la película argentina tuvo un impactante desempeño de taquilla, convocando a 417.163 espectadores en los cuatro días en cartelera.

De esta forma, se coloca entre los mejores estrenos del año en Argentina, y como el segundo mejor estreno de los últimos años, solo por debajo de El clan, donde también actuaba Francella, estrenada el 13 de agosto de 2015, que vendió 504.719 entradas en su primer fin de semana.

En qué fecha podría estrenarse Homo Argentum en plataformas de streaming

En tiempos de plataformas de streaming muchos se están preguntando cuándo llegará la película a este formato para verla en su casa. Semanas atrás, cuando este medio entrevistó a Guillermo Francella en un mano a mano, el equipo de prensa de la película se encargó de resaltar que Homo Argentum no iba a llegar pronto al streaming, sino que la apuesta era mantenerla mucho en cartelera con exclusividad para que precisamente traccione la venta de entradas en salas de cine.

Sin embargo, la única "certeza" es que la película de Francella se estrenará en Disney+, dado que es de hecho una producción de Disney. Habitualmente, las películas que esa plataforma suma a su catálogo tienen un periodo respecto a su estreno en cines que va entre los 40 y los 100 días.

Mazel Tov, la comedia protagonizada y dirigida por Adrián Suar, por ejemplo, se estrenó el 17 de abril y llegó a Disney+ el 6 de junio, es decir, a 51 días de su estreno. En Córdoba, de hecho, todavía estaba en cartelera en algunas salas cuando ya se podía ver en streaming. Por lo tanto, luego del notable interés que hay en torno a la película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, algunos conocedores de la industria cinematográfica apuntan que lo más probable es que la película no llegue hasta entrado el mes de noviembre en el catálogo de Disney+.

La comedia de Guillermo Francella que refleja al argentino

La propuesta de Cohn y Duprat consiste en retratar el "gen argentino" a través de 16 historias independientes, todas protagonizadas por Francella. Desde personajes soberbios hasta resentidos y pasionales, el actor encarna múltiples prototipos que buscan poner en discusión los estereotipos locales.

La recepción fue inmediata: el público llenó las salas y la crítica encendió la polémica. Algunos especialistas la calificaron como un "catálogo irregular de pecados capitales", mientras que otros destacaron su capacidad de generar conversación en un contexto en el que el cine argentino lucha por convocar espectadores.

El propio presidente Javier Milei se sumó al debate. Según confirmó, vio la película en dos oportunidades: en la Quinta de Olivos, junto a diputados de La Libertad Avanza y luego en Casa Rosada, en una reunión de Gabinete. En sus redes sociales, defendió a la comedia y apuntó contra quienes la criticaron: "Les duele mucho la película porque les muestra un espejo… y encima sin financiamiento del Estado".