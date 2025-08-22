Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: agenda para todos los gustos

Museos, exhibiciones, obras de teatros, actividades para chicos y muchas más alternativas para disfrutar de una actividad distinta durante sábado y domingo

Buenos Aires es una de las ciudades más vibrantes del mundo, con una oferta cultural que se renueva cada semana y ofrece opciones para todos los gustos. Desde las artes plásticas hasta la música, el teatro y las actividades para los más pequeños, la capital argentina es un escenario permanente de propuestas.

Para quienes se queden este fin de semana en la ciudad, la agenda está repleta de alternativas gratuitas y accesibles, con actividades que se despliegan por distintos barrios. A continuación, una guía detallada de qué hacer el sábado y el domingo para disfrutar de un plan diferente.

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Agenda de actividades: Sábado 23 de agosto

Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473): El "Paseo de las Esculturas" es un espacio al aire libre de 2000 metros cuadrados. Además, se puede ver la muestra "Porter-Camnitzer: Los años del New York Graphic Workshop", que revisa la obra de dos referentes del arte conceptual latinoamericano. Para los más chicos, a las 17 h, hay una visita guiada especial llamada "Historias entre telas y botones", que combina cuentos con las obras de la colección.

Museo Casa de Yrurtia (O'Higgins 2390): Ofrece la exposición "Entornos alegóricos", que explora distintas alegorías en la obra del escultor Rogelio Yrurtia.

Museo Histórico Nacional (Defensa 1600): La exhibición "Tiempo de multitudes" recorre 55 años de la historia argentina. Para los más chicos, a las 15 h, se realiza el taller "Boleto Capicúa", una actividad para crear boletos de viaje al pasado usando la técnica del collage.

Manzana de las Luces (Perú 272): Presenta la muestra "A 80 años desde el bombardeo", sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y la exposición "Exactas, de la Manzana de las Luces a la Ciudad Universitaria", un recorrido por la historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. A las 16 h, se presenta el musical histórico "El Libertador", inspirado en la vida de San Martín.

Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079): Exhibe "La persistente fuerza de lo atesorado", una muestra que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento y la educación pública. A las 17.30 h, el Coro Gamma rinde homenaje a Jorge Luis Borges.

Museo del Hombre (3 de febrero 1370): A las 16 h, se puede participar de "Las cosas del juego", una actividad para jugar con juegos y juguetes populares y étnicos. Es gratuita pero requiere inscripción previa.

Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525): Conmemora los 60 años de la inmigración coreana en Argentina con la exhibición "Un lugar para quedarse", dedicada a la memoria y experiencias de esta comunidad.

Palacio Libertad (Sarmiento 151): Ofrece un sinfín de actividades, principalmente para niños y jóvenes. Para los más chicos, "¡Cuánto cuento! A contar con María Elena Walsh", "El camino de Manuelita" (sala inmersiva), "Anida" (propuesta para bebés de 6 meses a 3 años) y el ciclo de cortos animados "Can Can Club". Para jóvenes y adultos, hay visitas guiadas como "Tesoros del Traje en el Palacio", la tercera edición de la "Copa Representar Freestyle", y ciclos de cine clásico de Argentina Sono Film. Por la noche, hay propuestas de música y teatro como el show "Esenciales: Volare. Tres décadas de San Remo" y la obra "Gorila, la jaula humana".

Museo Histórico Nacional (Sede Chile, Chile 832): A las 15 h se realiza el taller de lectura "Letras Hilvanadas", para conocer cómo se vestían los personajes de la literatura argentina.

Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902): A las 17 h, se ofrece el taller para familias "Diseñá tu propio patrón", donde se explora el universo del diseño decorativo.

Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837): A las 17.30 h se presenta el Proyecto Musical Teleión, que interpretará música coral y de cámara.

Museo Roca (Vicente López 2220): A las 18 h se podrá disfrutar de un concierto de música de cámara a cargo de Laura Daian y Pablo Pereira.

Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985): A las 19.30 h, la obra "Perla Guaraní" con música en vivo.

Centro Cultural Borges (Viamonte 525): Ofrece una variada programación con la obra de teatro "Patti Smith" y la de "Qué hermoso era todo antes". También se proyecta el documental "Esquirlas" y se realiza el concierto del dúo Andrés Beeuwsaert y Lara Fichera.

Agenda de actividades: Domingo 24 de agosto