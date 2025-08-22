Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: agenda para todos los gustos
Museos, exhibiciones, obras de teatros, actividades para chicos y muchas más alternativas para disfrutar de una actividad distinta durante sábado y domingo
22/08/2025 - 14:00hs
Buenos Aires es una de las ciudades más vibrantes del mundo, con una oferta cultural que se renueva cada semana y ofrece opciones para todos los gustos. Desde las artes plásticas hasta la música, el teatro y las actividades para los más pequeños, la capital argentina es un escenario permanente de propuestas.
Para quienes se queden este fin de semana en la ciudad, la agenda está repleta de alternativas gratuitas y accesibles, con actividades que se despliegan por distintos barrios. A continuación, una guía detallada de qué hacer el sábado y el domingo para disfrutar de un plan diferente.
Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Agenda de actividades: Sábado 23 de agosto
- Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473): El "Paseo de las Esculturas" es un espacio al aire libre de 2000 metros cuadrados. Además, se puede ver la muestra "Porter-Camnitzer: Los años del New York Graphic Workshop", que revisa la obra de dos referentes del arte conceptual latinoamericano. Para los más chicos, a las 17 h, hay una visita guiada especial llamada "Historias entre telas y botones", que combina cuentos con las obras de la colección.
- Museo Casa de Yrurtia (O'Higgins 2390): Ofrece la exposición "Entornos alegóricos", que explora distintas alegorías en la obra del escultor Rogelio Yrurtia.
- Museo Histórico Nacional (Defensa 1600): La exhibición "Tiempo de multitudes" recorre 55 años de la historia argentina. Para los más chicos, a las 15 h, se realiza el taller "Boleto Capicúa", una actividad para crear boletos de viaje al pasado usando la técnica del collage.
- Manzana de las Luces (Perú 272): Presenta la muestra "A 80 años desde el bombardeo", sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y la exposición "Exactas, de la Manzana de las Luces a la Ciudad Universitaria", un recorrido por la historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. A las 16 h, se presenta el musical histórico "El Libertador", inspirado en la vida de San Martín.
- Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079): Exhibe "La persistente fuerza de lo atesorado", una muestra que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento y la educación pública. A las 17.30 h, el Coro Gamma rinde homenaje a Jorge Luis Borges.
- Museo del Hombre (3 de febrero 1370): A las 16 h, se puede participar de "Las cosas del juego", una actividad para jugar con juegos y juguetes populares y étnicos. Es gratuita pero requiere inscripción previa.
- Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525): Conmemora los 60 años de la inmigración coreana en Argentina con la exhibición "Un lugar para quedarse", dedicada a la memoria y experiencias de esta comunidad.
- Palacio Libertad (Sarmiento 151): Ofrece un sinfín de actividades, principalmente para niños y jóvenes. Para los más chicos, "¡Cuánto cuento! A contar con María Elena Walsh", "El camino de Manuelita" (sala inmersiva), "Anida" (propuesta para bebés de 6 meses a 3 años) y el ciclo de cortos animados "Can Can Club". Para jóvenes y adultos, hay visitas guiadas como "Tesoros del Traje en el Palacio", la tercera edición de la "Copa Representar Freestyle", y ciclos de cine clásico de Argentina Sono Film. Por la noche, hay propuestas de música y teatro como el show "Esenciales: Volare. Tres décadas de San Remo" y la obra "Gorila, la jaula humana".
- Museo Histórico Nacional (Sede Chile, Chile 832): A las 15 h se realiza el taller de lectura "Letras Hilvanadas", para conocer cómo se vestían los personajes de la literatura argentina.
- Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902): A las 17 h, se ofrece el taller para familias "Diseñá tu propio patrón", donde se explora el universo del diseño decorativo.
- Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837): A las 17.30 h se presenta el Proyecto Musical Teleión, que interpretará música coral y de cámara.
- Museo Roca (Vicente López 2220): A las 18 h se podrá disfrutar de un concierto de música de cámara a cargo de Laura Daian y Pablo Pereira.
- Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985): A las 19.30 h, la obra "Perla Guaraní" con música en vivo.
- Centro Cultural Borges (Viamonte 525): Ofrece una variada programación con la obra de teatro "Patti Smith" y la de "Qué hermoso era todo antes". También se proyecta el documental "Esquirlas" y se realiza el concierto del dúo Andrés Beeuwsaert y Lara Fichera.
Agenda de actividades: Domingo 24 de agosto
- Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473): El "Paseo de las Esculturas" permanece abierto. Se mantiene la muestra "Porter-Camnitzer" y a las 11 h, se ofrece la visita guiada especial "El retrato en tus manos" para personas con ceguera. A las 17 h, el "Misterio del salón geométrico" invita a los más chicos a resolver un caso en las salas del museo.
- Museo Casa de Yrurtia (O'Higgins 2390): Continúa la exposición cápsula "Entornos alegóricos".
- Museo Histórico Nacional (Defensa 1600): "Tiempo de multitudes" sigue abierta. A las 14.30 y 16.30 h, se realizan visitas guiadas por la reserva patrimonial del museo, mostrando objetos que no están en exhibición.
- Manzana de las Luces (Perú 272): Las exposiciones "A 80 años desde el bombardeo" y "Exactas, de la Manzana de las Luces a la Ciudad Universitaria" siguen disponibles.
- Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079): Continúa la exhibición "La persistente fuerza de lo atesorado". Además, a las 14 h, se proyecta el western "Un tiro en la noche" de John Ford.
- Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525): La exhibición "Un lugar para quedarse" dedicada a la comunidad coreana, permanece abierta.
- Palacio Libertad (Sarmiento 151): Las propuestas para chicos siguen disponibles con "Anida", el ciclo de cortos animados, la sala inmersiva "Benito" y "¡Cuánto cuento! A contar con María Elena Walsh". Para la tarde, el Grupo La Cigarra presenta el show infantil "Té con pimienta". Por la noche, hay conciertos de jazz, proyecciones de cine africano, y las obras de teatro "Gorila, la jaula humana" y "Esenciales: Volare". A las 18 h, se realizará un evento especial del ciclo "Grabado en Buenos Aires" con el técnico de sonido Gustavo Gauvry para hablar del disco Kamikaze de Spinetta.
- Museo Roca (Vicente López 2220): A las 18 h, se presenta un concierto del Coro Mater ter Admirabilis y el Coro del DAMUS.
- Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985): A las 19 h, el ciclo "Legado familiar" proyecta el documental "Botas rosas".
- Centro Cultural Borges (Viamonte 525): Se mantiene la proyección de la película "Esquirlas". A las 18 h, "Milonga Infinita" ofrece una clase y un espacio de práctica de tango. Por la noche, hay funciones de las obras "Los gestos bárbaros" y "Que hermoso era todo antes". También se presenta la performance "White Out".