En qué lugares acceder a promociones en viajes, descuentos y cuotas sin interés para comprar seguro el boleto y alojamiento de las vacaciones 2025

Este lunes arranca el Travel Sale 2025, la ocasión perfecta para comprar con las mejores ofertas los paquetes de las próximas vacaciones de verano. Habrá descuentos de hasta 60%. A la vez, también es un momento vulnerable en los que muchos argentinos pueden caer en estafas. Las recomendaciones para comprar seguro y al mejor precio en el Travel Sale 2025.

Participarán delevento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60 por ciento. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Y como cada año, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Travel Sale 2025: fechas y datos clave

Este año el Travel Sale, el evento de ofertas online de viajes que organiza FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo), tendrá lugar del 25 al 31 de agosto.

El evento clave para el sector turístico lleva más de 10 años, ya que inició en 2015 para promover los viajes de los argentinos, brindando oportunidades para viajar a través de las agencias de viajes de todo el país que forman parte de la acción.

"Travel Sale se convirtió en una herramienta fundamental para impulsar el turismo y poner en valor el trabajo de las agencias de viajes. No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida," señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT

Esta 11va edición llega con renovadas experiencias con más de 100 agencias participantes de todo el país que estarán ofreciendo beneficios exclusivos para que los viajeros puedan encontrar su próximo destino de viaje. Las empresas lanzaron promociones destacadas con foco en financiación (cuotas), destinos estratégicos y anticipación de la temporada de verano. Hay importantes acuerdos con bancos y aerolíneas, permitiendo acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, opciones de pago, y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

fecha: del 25 al 31 de agosto 2025

del 25 al 31 de agosto 2025 dónde : online, en la web oficial del Travel Sale 2025

: online, en la web oficial del Travel Sale 2025 quiénes : más de 140 agencias de turismo participan

: más de 140 agencias de turismo participan organiza la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT)

En la edición 2024 del Travel Sale, 60 agencias de todo el país ofrecieron más de 4.000 productos turísticos, generando más de 6,4 millones de impresiones, 1 millón de visitas al sitio web y picos de más de 3.000 usuarios por minuto, con incrementos de hasta el 100% en consultas y ventas respecto de una semana normal.

Mejores promos del Travel Sale 2025

La mejor manera de aprovechar las promociones y descuentos del Travel Sale 2025 es tener encendidas las alertas de las empresas y productos de viajes de interés, para conocer los descuentos y oportunidades de primera mano apenas se hacen disponibles.

Las siguientes son algunas de las promociones para viajar por Argentina que comunicaron algunas de las principales empresas participantes antes de arrancar el evento:

Aerolíneas Argentinas s e sumó al Travel Sale con 10% de descuento en vuelos domésticos y hasta 6 cuotas sin interés . Todos los tickets emitidos bajo la promoción también sumarán millas dentro del programa de fidelización Aerolíneas Plus, acumulando beneficios adicionales para futuros viajes.

En el plano nacional, Atrápalo prepara promociones para destinos emblemáticos como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú y El Calafate. Córdoba y el norte argentino también tendrán un lugar destacado, especialmente para escapadas cortas. Atrápalo ofrece planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados para viajes por Argentina.

Plataforma 10, dedicada a pasajes en micro a costos accesibles, informó que habrá descuentos exclusivos durante el evento, y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés."Queremos que viajar sea una experiencia posible para todos. Por eso, en este Travel Sale ofrecemos beneficios únicos que combinan precios promocionales con financiación flexible,para que cada persona pueda planificar su escapada o sus vacaciones de manera simple yconveniente", destacó Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma 10.

En una página específica para el Travel Sale, Despegar.com nucleó todos los descuentos que los distintos bancos ofrecen para viajes nacionales e internacionales. "A nivel nacional, los viajeros van a encontrar hasta 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de ahorro en paquetes," dijo Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de la compañía.

Para los vuelos domésticos, JetSmart ofrece pasajes con precios desde $21.100 por tramo, con descuentos excepcionales vigentes durante la acción comercial Travel SMART. Además, se ofrecerán promos flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Booking tendrá descuentos de hasta 20% en 4.000 alojamientos de todo el país para quienes reserven hasta el 30 de septiembre.

Viajes internacionales

En el segmento internacional, hay fuertes promociones para destinos clásicos de sol y playa como Punta Cana, Cancún, Playa del Carmen y distintas ciudades de Brasil, que además se ven favorecidas por un tipo de cambio conveniente. También habrá oportunidades para quienes prefieren combinar cultura y ocio, con paquetes a Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas.

Para quienes piensen en compras o turismo familiar, Miami y Orlando también estarán en la lista de propuestas, junto con itinerarios de cruceros que parten desde Argentina y recorren las costas brasileñas.

Aerolíneas Argentinas también ofrece 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma, y 20% off en destinos Caribe: Punta Cana y Cancún.

En Sí, viajo avisaron que preparan oportunidades para sus destinos más vendidos como Punta Cana, Jamaica, y Aruba entre otros, además de los países limítrofes como Chile y Brasil, que es donde se concentran gran parte de las búsquedas.

Atrápalo implementará su propio esquema de financiación en dólares: el cliente podrá pagar una seña y luego saldar el resto en cuotas en la misma moneda antes de la fecha de salida. Para hacerlo simplemente hay que elegir esa opción a la hora del pago, y luego un vendedor llamará al cliente para concretar la venta de manera offline.

Los vuelos internacionales de JetSmart parten en precios desde USD63 o 86.600 pesos. Sus destinos internacionales son Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. La vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. A esto se suman las promociones flash que realizarán mediante los canales de la aerolínea en redes sociales.

Despegar brindará la opción de pagar en 3 cuotas sin interés los paquetes y viajes internacionales.

brindará la opción de pagar en 3 cuotas sin interés los paquetes iy viajes nternacionales. Mundo Tour Sports es la agencia especializada en viajes de deportes que tiene en este momento paquetes disponibles para ir al Grand Prix de Fórmula 1 en Interlagos, Brasil, y a las principales ciudades de Estados Unidos en donde se jugará el Mundial 2026.

Cuotas sin interés durante el Travel Sale 2025

Cuotas para el Travel Sale 2025

Poder pagar el viaje en cuotas es uno de los principales atractivos que ofrecen las oportunidades para el Travel Sale. Por caso, un informe de Despegar dado a conocer en las últimas semanas señala que el 54% de las ventas nacionales se realizan en cuotas, mientras que en viajes internacionales crece la tendencia de pagar en dólares. En las tiendas físicas de Despegar, 1 de cada 2 operaciones se abona en efectivo, principalmente en moneda extranjera.

"Sabemos que muchos de nuestros clientes prefieren realizar sus pagos en dólares. En Despegar, buscamos siempre simplificar el proceso de reserva y pago, ofreciendo opciones que se adapten a sus necesidades", explicó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina.

En un marco de altas tasas para financiamiento de los pagos sin interés en la Argentina, FAEVYT explicó semanas atrás cómo funcionarán las cuotas en las promociones legítimas del Travel Sale 2025.

"Las opciones de financiación tendrán un papel central para impulsar los viajes dentro de Argentina. Las cuotas bancarias con y sin interés ofrecidas con tarjeta de crédito estarán disponibles exclusivamente para la compra de viajes nacionales, en línea con la normativa vigente que mantiene la restricción de financiar en cuotas los viajes al exterior con tarjetas de crédito", mencionaron desde la organización, y continuaron: "De esta forma, quienes elijan descubrir o redescubrir destinos locales podrán aprovechar una amplia variedad de planes de pago que facilitan la organización y el acceso a experiencias turísticas en todo el país."

Cuotas en viajes internacionales

En el caso de los viajes internacionales, FAEVYT aclaró que algunas agencias de viajes participantes ofrecerán alternativas de financiación propias, sin intervención de bancos o tarjetas, que permitirán abonar en cuotas de manera anticipada el viaje al exterior.

"En esta edición vamos a encontrar múltiples alternativas de financiación para que más personas puedan concretar su próximo viaje. Las cuotas bancarias estarán enfocadas exclusivamente para destinos nacionales. Habrá, además, propuestas de financiación directa, no bancaria, de las agencias para viajes al exterior. El objetivo es que cada viajero encuentre una opción que se adapte a su presupuesto y pueda planificar con mayor tranquilidad", destacó Martín Romano al respecto.

Cómo comprar seguro en el Travel Sale

Como se trata de una oportunidad en la que muchas personas se encuentran buscando oportunidades para comprar viajes y paquetes, y con el objetivo de invertir en ello imporantes sumas de dinero, también suele ser un momento de mucha vulnerabilidad en el que delincuentes aprovechan para realizar estafas online.

En ese marco, el mejor consejo es que antes de concretar una compra se revise si la agencia o empresa en la que se encontró la promoción figura entre las 140 agencias que participan efectivamente en el Travel Sale. Esa información se puede encontrar en la web oficial del evento. Despegar, Si, viajo, Almundo, ATI Viajes, NaranjaX Viajes, son algunas de las agencias autorizadas.

Por lo tanto, los mejores consejos para comprar seguro en el Travel Sale y evitar estafas o contratiempos, son:

comprar solo en canales autorizados, que se encuentran en la página web del evento

que se encuentran en la página web del evento leer detenidamente las condiciones de financiamiento antes de efectuar la compra, para aprovechar las promociones disponibles pero sobre todo para entender en cuántas cuotas y con cuánto interés se pagará el viaje.

desconfiar de ofertas "demasiado buenas para ser verdad" y de mensajes no solicitados sobre el Travel Sale que lleguen por herramientas de mensajería como WhatsApp o por email. En caso de recibir un mensaje sospechoso, no abrirlo y verificar doblemente la dirección o número desde donde llega, para asegurarse de que se trata de un canal oficial.

La oportunidad para el turismo

Para hoteles, aerolíneas y otras empresas del sector, el Travel Sale es un evento clave para asegurarse la venta de la temporada de verano, la más importante del año. Y con el consumo alicaído, el dólar planchado y los destinos de la región con precios más baratos que los locales, están ávidas de hacerse de viajeros que quieran recorrer destinos nacionales.

"Son fechas que concentran gran parte de la intención de compra de los viajeros. En Sí Viajo vemos que el tráfico y las consultas se disparan lo que en definitiva confirma que más personas están receptivas a tomar una decisión de compra de los viajeros. Sin duda el Travel Sale marca el termómetro de la temproada para el mercado del turismo.", señaló Ezequiel Mayoni, CEO de laagencia Sí, Viajo.

"Para nosotros, el Travel Sale es el evento de ventas más importante del año, incluso por encima del Hot Sale o el Cyber Monday. Tenemos muchas expectativas de venta de paquetes turísticos para viajar por Argentina en temporada baja y seguramente un buen adelanto de paquetes y cruceros al exterior para el verano", coincidió Martín Romano, socio y CEO de Atrápalo para Argentina, México, Chile y Perú.

En este sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, celebró el lanzamiento de una nueva edición de Travel Sale, y destacó "el combinar las iniciativas con la innovación tecnológica para acercarnos y buscar al turista nacional" y afirmó que "es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno".

En el plano macroeconómico, el tipo de cambio aparece como un factor determinante. Romano señala que, con una mayor previsibilidad del dólar y una inflación más controlada, las familias pueden planificar gastos de mayor monto con más seguridad. "El contexto actual ayuda a que las familias tengan la seguridad de que cuando les toque viajar, el precio del dólar seguramente sea muy parecido al de hoy. Eso permite planificar, como pasa en el resto del mundo", explicó el ejecutivo que también es vocero del Travel Sale.