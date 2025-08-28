Tegui Café: Martitegui volvió a abrir un local con estos precios y prepara otros dos

El popular chef inauguró en los últimos días una cafetería en el barrio de Recoleta y está trabajando en la apertura de otros dos espacios gastronómicos

Germán Martitegui, uno de los chefs más reconocidos del país y jurado de MasterChef Argentina, ha sorprendido al mundo de la gastronomía con el relanzamiento de su icónico restaurante Tegui. Sin embargo, lo hace de una manera particular: en lugar de una única reapertura, el proyecto se desarrollará en tres etapas, siendo la primera la inauguración de Tegui Café, una cafetería ubicada en el clásico local de Recoleta. El chef también tiene planes para abrir otros dos espacios gastronómicos en los próximos meses.

El retorno de Tegui marca un hito en la escena culinaria de Buenos Aires, ya que el restaurante se destacó durante más de una década por su estilo personal, su menú de degustación de vanguardia y su rol como faro de la cocina contemporánea argentina.

Tegui Café: dónde queda la nueva cafetería de Germán Martitegui

Tegui Café se aleja del concepto de cafetería tradicional para ofrecer una experiencia de calidad en un ambiente relajado y cercano. Con un diseño renovado que incluye mesas de mármol y sillones naranjas, el local está ubicado en la misma casona de la calle Rodríguez Peña 1973 que albergó al anterior restaurante de Martitegui, Marti.

Según el chef, el objetivo es que el café sea parte de la vida cotidiana del barrio, un espacio donde la gente pueda pasar a tomar algo después de correr o pasear con el perro. "Antes estábamos muy escondidos; ahora la gente pasa con el perro o después de correr y entra a tomar un café. Eso me entusiasma: la posibilidad de que Tegui también sea parte de la vida cotidiana", le confesó Martitegui a Vinomanos.

La carta del café combina influencias francesas y locales, con opciones de bebidas calientes y frías, panificados y un variado menú de brunch. Algunos de los precios incluyen: café espresso ($3.500), sándwiches ($14.000) y un brunch completo por $50.000. En esta etapa inicial, el proyecto cuenta con la colaboración de la marca de ropa Lacoste, en lo que el chef define como "una experiencia exclusiva para brand lovers, donde la gastronomía y la moda se combinan en un pop-up único".

Algunas de las opciones de la carta de Tegui Café, la nueva cafetería de Martitegui

Cuánto cuesta un café en Tegui y otros precios

La carta a, fines de agosto, muestra los siguientes precios:

Café

Espresso: $3.500

Espresso Doble: $4.000

Cortado: $4.000

Flat White: $5.000

Iced Flat White: $5.000

Filtrado Simple: $7000

Filtrado Doble: $8.000

Americano: $4.000

Submarino LACOSTE: $7500

Cappuccino: $4.500

Iced Latte: $5:000

Matcha Latte: $6.000

Iced Matcha Latte: $6.000

Iced Pink Matcha Latte: $6.000

Dulce

Croissant LACOSTE: $3.000

Budin: $4.000

Alfajor Red Croc (mermelada de frutillas): $5.000

Alfajor Choco Croc (chocolate con leche y dulce de leche): $5.000

Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7000

Hojaldre de estación (crema pastelera y frutas): $12.000

Cubo Pink (Frutillas): $6.000

Cubo Green (Matcha): $6.000

Cubo Brown (Dulce de leche y avellanas): $6,000

Tarta Game (Pistacho): $12.000

Tarta Set (Banana): $12.000

Tarta Match (Mango): $12.000

Obleas (Chocolate/avellanas, Frutilla/hibiscus o Limón/pistacho) Caja x2: $6.000 Caja x6: $24.000 Caja x12: $48.000



Especiales

Rene's Brunch: Elegi tu favorito de cada categoría de la carta (un jugo, un café, un sandwich y un dulce): $50.000

El futuro de Tegui: dos aperturas más en camino

La inauguración de Tegui Café es solo el primer paso de un plan más ambicioso que culminará con el regreso del icónico restaurante. Las siguientes fases ya tienen fecha confirmada:

Tegui Barra: En octubre, la mítica barra de Marti se transformará en un espacio más informal, que combinará la gastronomía con una propuesta de coctelería. La idea, según Martitegui, es ofrecer platos con "conceptos que todo el mundo entienda".

En octubre, la mítica barra de Marti se transformará en un espacio más informal, que combinará la gastronomía con una propuesta de coctelería. La idea, según Martitegui, es ofrecer platos con "conceptos que todo el mundo entienda". Tegui Fine Dining: El gran regreso del Tegui original está previsto para marzo de 2026. Se tratará de un salón íntimo en el primer piso del local, con capacidad para solo 20 comensales y un menú de pasos. Este espacio marcará el retorno del chef a la alta cocina de autor.

Al hablar sobre su evolución, Martitegui aseguró que ahora está "mucho más relajado" y que lo que busca es que la gente la pase bien. Con estas aperturas, el chef demuestra su comodidad para moverse entre la televisión, con la próxima temporada de MasterChef, y la alta cocina, con el relanzamiento de un restaurante que marcó un antes y un después en el país.