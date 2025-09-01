Pintó Bodegón: en qué bodegones porteños comer con hasta 30% descuento esta semana
Si hay un lugar que representa el espíritu de la gastronomía porteña, ese es el bodegón. Con sus mesas de madera, platos abundantes y el inconfundible aroma a comida casera, estos restaurantes son un verdadero refugio para los amantes del buen comer. Y para celebrarlos, el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, lanzó una nueva edición de "Pintó Bodegón", una iniciativa que ofrece promociones especiales en más de 70 establecimientos de Buenos Aires.
La movida, organizada en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), estará vigente desde este lunes 1 hasta el domingo 7 de septiembre. Durante esta semana, los vecinos y turistas podrán disfrutar de descuentos de hasta el 30% en la cuenta final o acceder a menús promocionales que incluyen entrada, plato principal, bebida y postre, todo con el sabor y la tradición que caracterizan a estos locales.
La propuesta busca revalorizar la identidad culinaria de la Ciudad, que en los bodegones encuentra su máxima expresión. Con recetas que fusionan las tradiciones españolas, italianas y criollas, estos establecimientos son verdaderos puntos de encuentro. Desde las clásicas milanesas napolitanas y las pastas caseras, hasta la imbatible tortilla a la española o un buen vino de la casa, la oferta es tan variada como los barrios que los albergan.
El listado completo de los bodegones con descuento por Pintó Bodegón
Para que nadie se quede con las ganas, la organización de "Pintó Bodegón" dispuso un mapa virtual en su sitio oficial. Allí se puede ver en detalle la ubicación de cada local y el tipo de promoción que ofrece. A continuación, te compartimos el listado completo para que planifiques tu próxima salida.
- ABC RESTAURANT
- Almacén y Bar Lavalle
- Bar El Progreso
- Bar El Federal
- Bar de Cao
- Bodegón La Buena Medida
- Bodegón La Esquina
- Bodegón La Morocha
- Bodegón La Pipeta
- Beba Cocina
- BRONX BAR
- Café Margot
- Celta Bar
- Café de García
- Cervecería López
- Charly V
- COMEDOR GEVP
- Cortázar
- El Español Restaurante
- El Gran Paraiso
- El Imparcial
- El Faro de Vigo
- El Gato Negro
- El Grill Asturias
- El Globo
- El Octavo
- Hipopótamo
- Hispano Cocina Española
- Feriado Cantina Coghlan
- Fina Cantina
- IL Vero Arturito Palermo
- Jugador Nº12
- La Caldera Restó
- La Capitana - Bodegón y Vermutería
- La Cátedra Restaurante
- La Casona de Belgrano
- La Casona
- La Perinola
- La Poesía
- La Pulpería del Cotorro
- La Torre de Retiro
- La Tortillería
- Lo de Raul
- Los Bohemios
- La Tasca
- Los Cabritos Parrilla
- Lo de Jesús
- Los Orientales
- Mala Cara Resto
- MILANESERÍA ʙʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ [Casa 06 (Palermo)]
- Montecarlo
- Natacha Café
- OLIVERA El Bodegón
- Panton Bodegon
- Parrilla Distrito
- Parrilla El Gaucho de Lavalle
- Perro
- Pinuccio
- Pizzería Popular
- Pujol Restobeer
- Raíces
- Restaurante Manolo
- Rotisería Miramar
- Viejo Mundo
- Restaurante Patio Ezeiza
- Salgado Alimentos
- San Gennaro Deli-Roti-Shop
- Solera del Parque
- 8 Esquinas Bar
- Taffer La Cantina
- Thibon Café Tes
- Tribunales Rest
- YIYO EL ZENEIZE
- Puchero
Más que un plato: por qué los bodegones son tan importantes
Los bodegones no son solo un lugar para comer; son un pilar fundamental de la cultura porteña. Sus espacios, muchas veces decorados con fotos antiguas, objetos de colección y una atmósfera nostálgica, cuentan historias de inmigración y de encuentro. Aquí, el tiempo parece detenerse, invitando a una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida urbana.
La iniciativa "Pintó Bodegón" también pone de manifiesto el rol clave de estos establecimientos como motores de las economías barriales. Al generar un flujo de clientes que buscan disfrutar de una comida de calidad a buen precio, se activa toda una cadena de valor que beneficia a productores, proveedores y a los propios empleados.
Además, en los últimos años han surgido los llamados "neobodegones", que toman la esencia de estos clásicos y le suman una mirada contemporánea, tanto en la estética como en las propuestas gastronómicas. Estos nuevos locales demuestran la capacidad de los bodegones para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su identidad, manteniendo vigentes esos sabores que nos recuerdan a la cocina de la abuela.
Con esta semana especial, la Ciudad invita a recorrer sus barrios y a redescubrir la magia de los bodegones. Una oportunidad única para degustar los clásicos de siempre con beneficios, y celebrar la tradición gastronómica que define a Buenos Aires.