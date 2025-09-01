Pintó Bodegón: en qué bodegones porteños comer con hasta 30% descuento esta semana

La Ciudad de Buenos Aires organizó una semana especial para los emblemáticos bodegones, que ofrecerán descuentos especiales hasta el domingo 7

Si hay un lugar que representa el espíritu de la gastronomía porteña, ese es el bodegón. Con sus mesas de madera, platos abundantes y el inconfundible aroma a comida casera, estos restaurantes son un verdadero refugio para los amantes del buen comer. Y para celebrarlos, el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, lanzó una nueva edición de "Pintó Bodegón", una iniciativa que ofrece promociones especiales en más de 70 establecimientos de Buenos Aires.

La movida, organizada en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), estará vigente desde este lunes 1 hasta el domingo 7 de septiembre. Durante esta semana, los vecinos y turistas podrán disfrutar de descuentos de hasta el 30% en la cuenta final o acceder a menús promocionales que incluyen entrada, plato principal, bebida y postre, todo con el sabor y la tradición que caracterizan a estos locales.

La propuesta busca revalorizar la identidad culinaria de la Ciudad, que en los bodegones encuentra su máxima expresión. Con recetas que fusionan las tradiciones españolas, italianas y criollas, estos establecimientos son verdaderos puntos de encuentro. Desde las clásicas milanesas napolitanas y las pastas caseras, hasta la imbatible tortilla a la española o un buen vino de la casa, la oferta es tan variada como los barrios que los albergan.

El listado completo de los bodegones con descuento por Pintó Bodegón

Para que nadie se quede con las ganas, la organización de "Pintó Bodegón" dispuso un mapa virtual en su sitio oficial. Allí se puede ver en detalle la ubicación de cada local y el tipo de promoción que ofrece. A continuación, te compartimos el listado completo para que planifiques tu próxima salida.

El mapa con los más de 70 bodegones que ofrecerán promociones esta semana por Pintó Bodegón

ABC RESTAURANT

Almacén y Bar Lavalle

Bar El Progreso

Bar El Federal

Bar de Cao

Bodegón La Buena Medida

Bodegón La Esquina

Bodegón La Morocha

Bodegón La Pipeta

Beba Cocina

BRONX BAR

Café Margot

Celta Bar

Café de García

Cervecería López

Charly V

COMEDOR GEVP

Cortázar

El Español Restaurante

El Gran Paraiso

El Imparcial

El Faro de Vigo

El Gato Negro

El Grill Asturias

El Globo

El Octavo

Hipopótamo

Hispano Cocina Española

Feriado Cantina Coghlan

Fina Cantina

IL Vero Arturito Palermo

Jugador Nº12

La Caldera Restó

La Capitana - Bodegón y Vermutería

La Cátedra Restaurante

La Casona de Belgrano

La Casona

La Perinola

La Poesía

La Pulpería del Cotorro

La Torre de Retiro

La Tortillería

Lo de Raul

Los Bohemios

La Tasca

Los Cabritos Parrilla

Lo de Jesús

Los Orientales

Mala Cara Resto

MILANESERÍA ʙʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ [Casa 06 (Palermo)]

Montecarlo

Natacha Café

OLIVERA El Bodegón

Panton Bodegon

Parrilla Distrito

Parrilla El Gaucho de Lavalle

Perro

Pinuccio

Pizzería Popular

Pujol Restobeer

Raíces

Restaurante Manolo

Rotisería Miramar

Viejo Mundo

Restaurante Patio Ezeiza

Salgado Alimentos

San Gennaro Deli-Roti-Shop

Solera del Parque

8 Esquinas Bar

Taffer La Cantina

Thibon Café Tes

Tribunales Rest

YIYO EL ZENEIZE

Puchero

Más que un plato: por qué los bodegones son tan importantes

Los bodegones no son solo un lugar para comer; son un pilar fundamental de la cultura porteña. Sus espacios, muchas veces decorados con fotos antiguas, objetos de colección y una atmósfera nostálgica, cuentan historias de inmigración y de encuentro. Aquí, el tiempo parece detenerse, invitando a una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida urbana.

La iniciativa "Pintó Bodegón" también pone de manifiesto el rol clave de estos establecimientos como motores de las economías barriales. Al generar un flujo de clientes que buscan disfrutar de una comida de calidad a buen precio, se activa toda una cadena de valor que beneficia a productores, proveedores y a los propios empleados.

Además, en los últimos años han surgido los llamados "neobodegones", que toman la esencia de estos clásicos y le suman una mirada contemporánea, tanto en la estética como en las propuestas gastronómicas. Estos nuevos locales demuestran la capacidad de los bodegones para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su identidad, manteniendo vigentes esos sabores que nos recuerdan a la cocina de la abuela.

Con esta semana especial, la Ciudad invita a recorrer sus barrios y a redescubrir la magia de los bodegones. Una oportunidad única para degustar los clásicos de siempre con beneficios, y celebrar la tradición gastronómica que define a Buenos Aires.