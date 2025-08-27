Food Fest: vuelve el festival de las últimas tendencias gastronómicas a Buenos Aires

Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ofrecer una opción irresistible para todos aquellos amantes del buen comer

Buenos Aires es una ciudad que siempre ofrece una opción para disfrutar de los fines de semana, y los amantes del buen comer están de parabienes. En esta oportunidad, regresa una feria que ya se ha convertido en un clásico: el Food Fest, en La Rural. Este festival de sabores promete una gran variedad de propuestas gastronómicas que van desde la cocina de autor hasta las últimas tendencias de la escena local, en un evento con entrada libre y gratuita.

Food Fest: cuándo y dónde es el festival de sabores con entrada gratuita

Este fin de semana, la pista central de La Rural se transformará en un paraíso para los amantes de la buena comida. El sábado 30 y el domingo 31 de agosto, de 12 a 20 horas, el predio de Palermo recibirá a un gran número de food trucks y stands con opciones para todos los gustos. El acceso al predio es gratuito, y se puede ingresar por Plaza Italia, en la esquina de Av. Santa Fe y Thames.

El evento, que se enmarca como una fiesta para el paladar, tendrá propuestas que van desde la cocina a las brasas hasta opciones veganas, peruanas, españolas y brasileñas. Además de la comida, el festival contará con una variada oferta de coctelería, cerveza artesanal, vermut y vinos. Para los más golosos, habrá opciones de patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

El Food Fest no solo es para adultos: también habrá actividades infantiles para los más chicos y DJs que musicalizarán la feria. El predio es pet friendly y cuenta con estacionamiento (con cargo para autos y motos, y sin cargo para bicicletas).

Qué hay para comer en Food Fest

A continuación, la lista de los participantes que estarán en La Rural este fin de semana: