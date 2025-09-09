El nuevo circuito callejero de automovilismo en Buenos Aires: en qué avenidas se correrá

El gobierno porteño confirmó en las últimas horas que se organizará una carrera de TC2000 en las calles de la Capital: primera vez en el Sur de la ciudad

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para revivir la pasión del automovilismo en sus calles, esta vez en el sur de la capital. El gobierno porteño anunció la creación de un circuito urbano temporario en el barrio de Villa Soldati, que servirá como escenario para una histórica carrera de TC2000. Este evento marcará un hito para la categoría, que por primera vez en su historia competirá en esta zona de la ciudad. El proyecto se enmarca dentro de un plan de desarrollo que busca potenciar los barrios del sur y que también incluye la remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El evento, que se espera que atraiga a una gran cantidad de público, está programado para el 14 y 15 de marzo de 2026. La elección de este trazado callejero no es casual: permitirá que la categoría continúe su calendario mientras se llevan a cabo las obras de puesta en valor del Autódromo, que se prepara para el regreso del MotoGP en 2027. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a autoridades del automovilismo y pilotos de la categoría, destacando el impulso que este tipo de eventos le da al desarrollo y la economía de la zona.

El circuito callejero del TC2000 en Buenos Aires: cómo es y dónde estará

El trazado, de 2.790 metros de extensión, recorrerá algunas de las principales arterias de Villa Soldati. Los autos de la reconocida categoría nacional, el TC2000, transitarán por las avenidas Coronel Roca y Escalada, e incluso parte del circuito se adentrará en el Parque de la Ciudad.

La recta principal, de 720 metros, estará ubicada sobre la avenida Coronel Roca, junto a puntos de referencia como el Parque Roca, el Lago Lugano y el ingreso al estadio de tenis Mary Terán de Weiss. Los boxes, por su parte, se instalarán dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad y se extenderán a lo largo de 200 metros. Para garantizar la seguridad del público y los pilotos, se montarán 1.500 metros de muros de contención, además de 12 tribunas para los espectadores.

Así será el circuito callejero del TC2000 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

La logística del evento es de gran escala y presentará los siguientes números:

1.800 personas para la organización

300 baños químicos para el público

15 ambulancias

4 pantallas gigantes de LED

2 hospitales de campaña

1 helicóptero

TC2000: el pasado callejero de la categoría en Buenos Aires

Si bien será la primera vez que el TC2000 corra en el sur, no es la primera experiencia de la categoría en circuitos callejeros en la capital. La última vez fue hace más de una década, en 2013, cuando se disputó una competencia en Recoleta. El circuito, que pasaba por las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta, atrajo a cerca de un millón de personas. El año anterior, en 2012, la categoría había corrido en pleno centro, con un trazado que serpenteaba por la Avenida 9 de Julio, Diagonal Norte y De Mayo, pasando por el Obelisco y el Teatro Colón, congregando a unas 700.000 personas.

El anuncio de esta carrera en Villa Soldati se enmarca en un plan más amplio del gobierno porteño para revitalizar la zona sur. Este proyecto incluye no solo el desarrollo de infraestructura deportiva, sino también la construcción de nuevas viviendas, un polo logístico y un centro de entretenimiento. La carrera de TC2000 no es más que el puntapié inicial de una serie de eventos de gran magnitud que la Ciudad busca organizar en esta parte de la capital. Se espera que la inversión en infraestructura deportiva y el regreso de eventos de talla mundial como el MotoGP en 2027 ayuden a consolidar la zona como un polo de atracción y desarrollo económico.