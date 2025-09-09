No es Güerrin: la pizzería argentina que se metió entre las 50 mejores del mundo

Se ubicó en el puesto 21 del listado, que premia a pizzerías que "marcan el ritmo global de las recetas de autor", combinando tradición y creatividad

Esta semana se conoció el listado de 50 Top Pizza World 2025, que volvió a reunir a los referentes más destacados del mundo pizzero y generó expectativa entre chefs, críticos y amantes del plato a nivel global.

El anuncio del ranking llamó la atención de todos los aficionados por revelar los nombres que "marcan el ritmo global de las recetas de autor", combinando tradición, innovación y creatividad en distintas latitudes.

Entre cientos de establecimientos, una pizzería argentina logró destacarse. Y, a diferencia de lo que ocurre en otros listados, en este caso no es la famosa Güerrin.

Se trata de Ti Amo, ubicada en Adrogué, provincia de Buenos Aires, que se ubicó en el puesto 21 del listado.

Las mejores pizzerías del mundo: qué evaluó el jurado

Según la guía, se tuvieron en cuenta criterios como la calidad de los ingredientes, el servicio y la carta de bebidas. El proceso, detallan los organizadores, se apoyó en "inspectores independientes que acuden de forma anónima a los establecimientos" y en la valoración de un comité de expertos culinarios. Además, "el uso de productos locales y de temporada recibe especial valoración en la puntuación final". Incluso la decoración del local figura entre los aspectos considerados.

Entre los primeros lugares, I Masanielli, bajo la dirección de Francesco Martucci, se quedó con el primer lugar. La pizzería de Caserta, en Campania, Italia, destacó por "una experiencia que combinó tradición y técnica avanzada", con una selección estricta de insumos locales y creatividad en cada receta.

En Nueva York, Una Pizza Napoletana alcanzó el puesto más alto en la ciudad junto a su par italiana. Liderada por Anthony Mangieri, el local se mantuvo fiel a la pizza napolitana, donde "la selección estricta de ingredientes, el respeto por las formas tradicionales y la cocción rápida en horno de leña marcaron la distinción del restaurante".

The Pizza Bar on 38th, en Tokio, ocupó la segunda posición mundial. Parte del hotel Mandarin Oriental, el restaurante destacó por su interpretación napolitana en un contexto asiático, incorporando productos locales y técnicas precisas que "reflejaron el vínculo entre la herencia italiana y la cultura japonesa".

La tercera posición fue para Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, Brasil. Con A