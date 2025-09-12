Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: 13 planes para todos los gustos

La Ciudad de Buenos Aires y su diversa agenda proponen un amplio abanico de actividades para el último fin de semana de invierno

Buenos Aires es una ciudad que nunca se detiene. Con una agenda cultural, gastronómica y de entretenimiento tan diversa, siempre hay un plan para cada gusto y presupuesto. Este fin de semana no es la excepción. Con el final del invierno a la vuelta de la esquina y la llegada de días más cálidos (con máximas que rondarán los 20°C y 22°C), las propuestas al aire libre se vuelven aún más tentadoras.

Desde la gran celebración del Año Nuevo Judío hasta un festival de café de especialidad y eventos deportivos urbanos, la ciudad invita a sus habitantes y turistas a disfrutar de dos días con mucho sol y diversión. A continuación, los mejores planes para el fin de semana en Buenos Aires.

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: agenda de actividades en la Ciudad